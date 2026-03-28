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灰色地帶害診所挨告⋯衛福部認定針灸拔針非醫療行為 免由護理師執行

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部釋出解釋令，針灸拔針衛福部認定非醫療行為，可不必由護理師執行。記者黃義書／攝影
衛福部釋出解釋令，針灸拔針衛福部認定非醫療行為，可不必由護理師執行。記者黃義書／攝影

針灸「拔針」是否需由醫療人員執行，屬灰色地帶，「護理人員法」兩年前修法，非護理人員執行護理業務，可處最重三年以下有期徒刑，有中醫診所助理為病人拔針，竟遭地檢署起訴，中醫界人心惶惶。衛福部本月發布解釋令，認定針灸拔針非屬醫療行為，不必由醫療人員執行。

中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，現行針灸用針均為「鋼針」，斷裂可能性「幾乎為零」，可不必由專業人員執行，可減少護理人員工作量，加上「護理人員法」修法後，非護理人員從事醫療行為，需負刑責，全聯會向衛福部提議，盼界定過去屬模糊地帶的「拔針」行為。

衛福部3月23日發布解釋令，將中醫針灸程序分為三等級，進針、行針與留針為醫療核心行為，需由中醫師親自進行；為紓緩氣血，搖針並緩慢退出皮膚的「出針」，視為醫療輔助行為，需由中醫師或相關醫事人員執行；若針灸治療程序完成，單純拔除針具的「拔針」，則屬於非醫療行為。

衛福部中醫藥司科長洪小幸指出，解釋令內容為接獲中醫師公會全聯會提案後，邀集專家學者及相關司署會議討論後訂定，解釋令發布後三個月才會生效，期間將訂定針灸拔針相關操作指引及訓練課程。

開業中醫師陳建輝指出，部分中醫診所僅聘用一至二名護理師，若要負責為所有病人拔針，恐讓病人等待；中醫師雖可執行拔針，但為病人把脈、衛教時間較長，有時需花上10、20分鐘，若要求拔針需由醫療人員執行，針灸病人療程完成後，恐須等待長達30分鐘。

蘇守毅指出，拔針過程為快速移出針具，無涉醫療處置，經衛福部解釋令區分針灸型態及執行人員資格要求，可讓中醫診所將人力用於更專精技術，簡易、非醫療行為，不需再由護理人員執行，盼減少不必要困擾，「若有工作人員從事簡易的拔針工作，卻因此被判刑，並不合適。」

拔針訓練課程將由中醫師公會全聯會舉辦，完訓者將發給證書，蘇守毅說，內容包括認識針灸治療過程、針具拔除方式，及簡易加壓止血等，也會告知受訓人員，如病人出現特殊狀況，或針具發生罕見彎曲情況等，應請醫師處理。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，針灸最常見意外為「漏拔針」，建議訂出「標準作業流程」，以人形圖標註病人身上針具數量及扎針部位，以避免漏拔情況發生。

開業中醫師陳建輝指出，部分中醫診所僅聘用一至二名護理師，若要負責為所有病人拔針，恐讓病人等待。記者黃義書／攝影
開業中醫師陳建輝指出，部分中醫診所僅聘用一至二名護理師，若要負責為所有病人拔針，恐讓病人等待。記者黃義書／攝影

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