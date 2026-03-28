快訊

顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈 黨員投票1730公布結果

飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林長庚啟動麥寮鄰近五鄉健檢 今年加碼血液檢測風險把關

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林長庚醫院攜手台塑企業今天啟動麥寮園區鄰近五鄉疾病預防篩檢，為偏鄉居民健康把關，今年增加血液篩檢，降低心血管疾病風險。記者蔡維斌／攝影
雲林長庚醫院攜手台塑企業今天啟動麥寮園區鄰近五鄉疾病預防篩檢，為偏鄉居民健康把關，今年增加血液篩檢，降低心血管疾病風險。記者蔡維斌／攝影

雲林高齡人口占20%，尤其三高民眾占達3成，台塑企業攜手長庚醫院4月13日起啟動麥寮園區鄰近五鄉健檢，免費篩檢肝炎、慢性阻塞性肺病、代謝症候群及腎功能等，最新研究發現慢性發炎與心血管疾病風險密切，因此今年特別新增血液檢測，評估貧血與發炎，強化預防醫學，讓患者及早就醫。

雲林65歲以上人口逾20%邁入超高齡社會。相較於都會地區，雲林沿海偏鄉醫療資源不足，如何透過預防醫學推廣，讓長者「活得久」、「活得好」，已成公衛重要課題。

雲林長庚醫院與台塑企業、長庚科大攜手推動「麥寮園區鄰近五鄉疾病預防篩檢」今年邁入第9年。長庚院長黃東榮指出，五鄉含蓋崙背、東勢、褒忠、四湖及彰化大城鄉，醫療團隊下鄉，協助偏鄉居民及早發現健康風險並介入管理，更朝健康老化與在地安老目標邁進。

今年首場篩檢將於4月13日從崙背鄉天衡宮為首站，篩檢項目包含肝炎、慢性阻塞性肺病、代謝症候群及腎功能等四項，黃東榮說，鑑於最新研究發現慢性發炎與心血管疾病風險密切，因此今年特新增血液檢測，透過紅白血球數、血色素及相關指標，評估貧血與發炎狀況。另有部分場次將結合大腸癌、口腔癌、子宮頸癌與乳癌等癌症篩檢，

黃東榮說，這項篩檢已深入每一村落涵蓋率達100%，累計服務超過1.6萬人次，針對篩檢異常個案，由社區健康照護中心進行關懷與追蹤，提供衛教指導與就醫轉介，讓篩檢銜接後續照護。此外再搭配專科醫師義診及管理師解說，讓居民也能掌握即時又專業的醫療資訊。

雲林副縣長陳璧君、衛生局長曾春美除感謝長庚對偏鄉居民健康加碼保關，也表示雲林三高和癌症人口有逐年增加，為強化篩檢縣府今年也加碼增加七項健檢及癌篩補助，讓40到60歲民眾可接受胸部X光及AI分析骨密等，同時在癌篩及申狀腺、攝護腺等也都提升檢查規格。

台塑麥寮管理部副總蔡建樑呼籲及早篩檢把握就醫黃金時機，相關資訊可上長庚全球資訊網查詢，共同為健康把關。

雲林長庚醫院攜手台塑企業今天啟動麥寮園區鄰近五鄉疾病預防篩檢，為偏鄉居民健康把關，今年增加血液篩檢，降低心血管疾病風險。記者蔡維斌／攝影
雲林長庚醫院攜手台塑企業今天啟動麥寮園區鄰近五鄉疾病預防篩檢，為偏鄉居民健康把關，今年增加血液篩檢，降低心血管疾病風險。記者蔡維斌／攝影

子宮頸癌 長庚 心血管疾病

延伸閱讀

公費肺癌檢查逾27萬人次 成效顯著

疏解壅塞 電腦斷層公費篩檢 地區醫院為主

肺結核年增不到6千人 創新低

三高年輕化 成人健檢下修至30歲

相關新聞

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

據世界新聞網報導，國際知名鑑識專家李昌鈺於美國辭世，享壽87歲，且生前曾留下遺囑表示，所有器官除了眼睛以外，全部都願意捐出。不過也引發外界關心高齡器捐是否合適，專家表示，年齡不是問題，主要還是看本身器官有無禁忌症，過去也曾協助過近90歲長者捐贈器官，但受贈者與捐贈者年紀差距過大，恐會需要二次移植。

沖繩明年2月收住宿稅 日本旅遊網紅：人頭計算非訂房數 金額有上限

網路盛傳日本沖繩今年4月開始收住宿稅，日本旅遊網紅「Mura桑」今天在「Mura桑介紹日本」臉書粉專表示，預計從2027年2月1日開始實施，每人每晚要多付房價的2%、最多2000元日圓，且並非看訂房數，而是「人數」；兒童有可能也要支付，「住愈好的飯店，稅也會愈高」。

健保署公布去年十大癌症藥費支出 「這癌症」藥費暴增令人驚訝

衛福部健保署公布最新統計，去年十大癌症就醫人數、藥費及醫療費用支出中，癌症就醫人數前三名為乳癌、大腸癌及肺癌，而整體藥費支出以肺癌最高，其次為乳癌、肝癌，其中，攝護腺癌就醫人數及藥費支出增幅最高。健保署表示，健保藥費、醫療費用增加，原因是目前透過早期篩檢及治療患者，期待後續能減少相關支出。

機票要變貴！油價上漲 國籍航空醞釀4月調高燃油附加費

受到中東局勢不穩，近期油價上漲，國泰航空3月中旬曾宣布調高「燃油附加費」，調幅高達105%。不料油價持續上漲，國泰航空27日二度宣布調高費用34%。至於國內國籍航空是否也要調漲，對此，民航局表示，待4月1日油價公告後就會隨著公式計算進行調整。

愛滋病確診逐年降但外籍個案增 疾管署擬鬆綁公費用藥對象

台灣愛滋病確診數逐年下降，不過疾管署長羅一鈞表示，本國籍人數持續下降，不過外籍感染者卻增加，每年新增人數約為100人，因此今年將研議修訂公費用藥對象，擴及永久居留身分及外籍18歲以下青少年，以擴大防治。

國2機場往返車流量大 是否收費？高公局回應了

國道基金近年資金調度壓力升高。根據高公局規定每三年可檢討一次國道通行費率，預計今年底將檢討。此外，橫向國道目前並未列入收費路段，然而前往桃園機場的國道2號通行量逐年攀升且較5年前多一成卻收不到通行費，對於未來是否納入收費路段，高公局表示，目前未研議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。