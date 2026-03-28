雲林長庚啟動麥寮鄰近五鄉健檢 今年加碼血液檢測風險把關

雲林高齡人口占20%，尤其三高民眾占達3成，台塑企業攜手長庚醫院4月13日起啟動麥寮園區鄰近五鄉健檢，免費篩檢肝炎、慢性阻塞性肺病、代謝症候群及腎功能等，最新研究發現慢性發炎與心血管疾病風險密切，因此今年特別新增血液檢測，評估貧血與發炎，強化預防醫學，讓患者及早就醫。

雲林65歲以上人口逾20%邁入超高齡社會。相較於都會地區，雲林沿海偏鄉醫療資源不足，如何透過預防醫學推廣，讓長者「活得久」、「活得好」，已成公衛重要課題。

雲林長庚醫院與台塑企業、長庚科大攜手推動「麥寮園區鄰近五鄉疾病預防篩檢」今年邁入第9年。長庚院長黃東榮指出，五鄉含蓋崙背、東勢、褒忠、四湖及彰化大城鄉，醫療團隊下鄉，協助偏鄉居民及早發現健康風險並介入管理，更朝健康老化與在地安老目標邁進。

今年首場篩檢將於4月13日從崙背鄉天衡宮為首站，篩檢項目包含肝炎、慢性阻塞性肺病、代謝症候群及腎功能等四項，黃東榮說，鑑於最新研究發現慢性發炎與心血管疾病風險密切，因此今年特新增血液檢測，透過紅白血球數、血色素及相關指標，評估貧血與發炎狀況。另有部分場次將結合大腸癌、口腔癌、子宮頸癌與乳癌等癌症篩檢，

黃東榮說，這項篩檢已深入每一村落涵蓋率達100%，累計服務超過1.6萬人次，針對篩檢異常個案，由社區健康照護中心進行關懷與追蹤，提供衛教指導與就醫轉介，讓篩檢銜接後續照護。此外再搭配專科醫師義診及管理師解說，讓居民也能掌握即時又專業的醫療資訊。

雲林副縣長陳璧君、衛生局長曾春美除感謝長庚對偏鄉居民健康加碼保關，也表示雲林三高和癌症人口有逐年增加，為強化篩檢縣府今年也加碼增加七項健檢及癌篩補助，讓40到60歲民眾可接受胸部X光及AI分析骨密等，同時在癌篩及申狀腺、攝護腺等也都提升檢查規格。

台塑麥寮管理部副總蔡建樑呼籲及早篩檢把握就醫黃金時機，相關資訊可上長庚全球資訊網查詢，共同為健康把關。