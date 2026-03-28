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清明連假宜花住房率約5成 蘇花路廊首日南下車流估逾2萬輛次

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
每逢連假，蘇澳路廊即湧現不少車流量，圖為今年春節連假車流狀況、圖／蘇澳警分局提供
每逢連假，蘇澳路廊即湧現不少車流量，圖為今年春節連假車流狀況、圖／蘇澳警分局提供

下周將迎來4天清明連假宜蘭花蓮首兩天住宿率約5成。公路局預估將有大量旅次往返宜花，蘇花路廊連假首波車潮將於3日清晨1時起湧現，當天南下車流量可能超過2萬輛次，呼籲民眾避開車多時段，或多利用大眾運輸工具。

清明連假從4月3日起展開，宜蘭旅宿3、4日兩天平均有5成訂房率。縣旅館公會理事長王文新說，民眾返鄉掃墓時間較分散，不一定會選在連假回來，往年清明連假前段住房率約6、7成，不過接下來一周還會有散客訂房，訂房狀況算是持平。

花蓮旅宿前兩天訂房率也有5成多，後兩天則下滑至2到3成；相較往年，清明前兩天約7成，第3天5到6成，是約略減少一到兩成。花蓮旅館公會理事長張琄菡說，縣內最近有非常多體育賽事，提升1到2成的住宿率，希望多舉辦賽事和大型活動，吸引更多人來花蓮。

公路局東區養護工程分局預估連假將有不少旅次往返宜花，4月3日南下全天交通量約2萬500輛次，首波車潮將於當天清晨1時起湧現，尖峰時段最高車流量將超過每小時1100輛，尖峰時段每小時也有850到1000輛次，壅塞情況預計持續到當天下午5時後緩解。

北上車流量則預估在5日上午10時起出現，直到當晚9時後逐漸減少，當天全天約有1萬5300輛次北上。交通尖峰時段，蘇澳及崇德將啟動大客車優先通行措施，蘇澳到東澳，及南澳到和平兩路段，時段性開放遊覽車及公路客運行駛蘇花改路肩。

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