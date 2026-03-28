快訊

稱戰火還未結束…川普曝有「3554個伊朗目標」待炸 傳航母趕赴戰區

獨／民進黨密談新竹市長人選 傳鎖定「醫工博士」莊競程

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
據世界新聞網報導，國際知名鑑識專家李昌鈺於美國辭世，享壽87歲，且生前曾留下遺囑表示，所有器官除了眼睛以外，全部都願意捐出。中新社
據世界新聞網報導，國際知名鑑識專家李昌鈺於美國辭世，享壽87歲，且生前曾留下遺囑表示，所有器官除了眼睛以外，全部都願意捐出。中新社

據世界新聞網報導，國際知名鑑識專家李昌鈺於美國辭世，享壽87歲，且生前曾留下遺囑表示，所有器官除了眼睛以外，全部都願意捐出。不過也引發外界關心高齡器捐是否合適，專家表示，年齡不是問題，主要還是看本身器官有無禁忌症，過去也曾協助過近90歲長者捐贈器官，但受贈者與捐贈者年紀差距過大，恐會需要二次移植。

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，器官捐贈年紀並非最大考量，主要還得看捐贈者本身是否有無禁忌症，如癌症患者在捐贈過程中可能會將癌細胞導入受贈者身上，就需要考慮。還有臨床上會做標準的常規檢查，來去偵測病人有沒有相關風險，並評估所有器官功能。

李明哲說，不過針對年紀愈大，相對某些器官功能會愈差，不光是結構上的問題，血管可能會出現鈣化，這樣對移植手術就相當不利，就會來考慮要放棄捐贈。不過一般捐贈者可以捐出身上器官造福8個人，而70多人能受惠組織捐贈，包括眼角膜、皮膚、骨骼等。

但相對於長者，早期嬰兒並不能執行器捐，李明哲說，主要是嬰兒神經功能較難去評估是否真正死亡，但現在可以透過兒科、神經專家等經評估符合腦死條件，就可以捐贈。目前台灣並未有年紀限制，以他個人經驗有小於一歲及接近90歲的捐贈案例。

不過李明哲坦言，台灣器捐風氣匱乏，所以器官都相當珍貴，會盡量去完成器捐者的心願。20多年前在台灣的器捐相對都是年輕比較多，因此沒有真正考量過這樣問題，但現今5成以上捐贈者都並非因為車禍壯年的腦死捐贈，很多往往是年紀大因為疾病，如腦中風、心肌梗塞造成的腦死。

李明哲說，但臨床判斷上仍會考量年紀差距過大可能帶來的風險，例如80歲的腎臟捐給20歲的年輕人，可能在使用多年後，又會面臨需二次移植的情況。以他經驗而言，通常差距30歲以上可能就不會做這樣的分配，不過這是受贈的權利，還是會主動告知，若受贈者仍願意，仍是尊重。

心肌梗塞 器官捐贈 李昌鈺

延伸閱讀

李昌鈺辭世／創辦美國「冷案中心」參與過全球8000多起重大案件

李昌鈺去年獲聘復旦名譽教授 母親一句話影響一生

李昌鈺辭世享壽87歲 游毓蘭曝他病倒時間「終其一生平反寃案」

國際鑑識權威「華人神探」李昌鈺辭世 享壽87歲

相關新聞

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

據世界新聞網報導，國際知名鑑識專家李昌鈺於美國辭世，享壽87歲，且生前曾留下遺囑表示，所有器官除了眼睛以外，全部都願意捐出。不過也引發外界關心高齡器捐是否合適，專家表示，年齡不是問題，主要還是看本身器官有無禁忌症，過去也曾協助過近90歲長者捐贈器官，但受贈者與捐贈者年紀差距過大，恐會需要二次移植。

國2機場往返車流量大 是否收費？高公局回應了

國道基金近年資金調度壓力升高。根據高公局規定每三年可檢討一次國道通行費率，預計今年底將檢討。此外，橫向國道目前並未列入收費路段，然而前往桃園機場的國道2號通行量逐年攀升且較5年前多一成卻收不到通行費，對於未來是否納入收費路段，高公局表示，目前未研議。

沖繩明年2月收住宿稅 日本旅遊網紅：人頭計算非訂房數 金額有上限

網路盛傳日本沖繩今年4月開始收住宿稅，日本旅遊網紅「Mura桑」今天在「Mura桑介紹日本」臉書粉專表示，預計從2027年2月1日開始實施，每人每晚要多付房價的2%、最多2000元日圓，且並非看訂房數，而是「人數」；兒童有可能也要支付，「住愈好的飯店，稅也會愈高」。

機票要變貴！油價上漲 國籍航空醞釀4月調高燃油附加費

受到中東局勢不穩，近期油價上漲，國泰航空3月中旬曾宣布調高「燃油附加費」，調幅高達105%。不料油價持續上漲，國泰航空27日二度宣布調高費用34%。至於國內國籍航空是否也要調漲，對此，民航局表示，待4月1日油價公告後就會隨著公式計算進行調整。

機票看漲長程航線估增數千元 品保協會：把握3月底前完成開票

國泰航空即將在4月份再度調漲燃油附加費，面對中東戰事持續升溫，推升國際油價走高，旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽指出，已有多家航空公司通知旅行社，預計自4月起調高燃油附加費，建議近期有出國規畫的旅客，把握3月底前完成開票，以免增加旅費負擔。

健康存摺積分轉型累計「健康幣」 石崇良：健康幣可兌換商品 近期上路

全民健康保險迎來31周年活動，其中健保快易通「健康存摺」使用人數已突破1248萬人，健康存摺從過去單純的紀錄工具，進一步轉型成個人健康管理及AI衛教風險評估，再加上從事一些健康行為累積健康積分，轉換為健康幣並可至超商等兌換商品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。