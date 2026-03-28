李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

據世界新聞網報導，國際知名鑑識專家李昌鈺於美國辭世，享壽87歲，且生前曾留下遺囑表示，所有器官除了眼睛以外，全部都願意捐出。不過也引發外界關心高齡器捐是否合適，專家表示，年齡不是問題，主要還是看本身器官有無禁忌症，過去也曾協助過近90歲長者捐贈器官，但受贈者與捐贈者年紀差距過大，恐會需要二次移植。

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，器官捐贈年紀並非最大考量，主要還得看捐贈者本身是否有無禁忌症，如癌症患者在捐贈過程中可能會將癌細胞導入受贈者身上，就需要考慮。還有臨床上會做標準的常規檢查，來去偵測病人有沒有相關風險，並評估所有器官功能。

李明哲說，不過針對年紀愈大，相對某些器官功能會愈差，不光是結構上的問題，血管可能會出現鈣化，這樣對移植手術就相當不利，就會來考慮要放棄捐贈。不過一般捐贈者可以捐出身上器官造福8個人，而70多人能受惠組織捐贈，包括眼角膜、皮膚、骨骼等。

但相對於長者，早期嬰兒並不能執行器捐，李明哲說，主要是嬰兒神經功能較難去評估是否真正死亡，但現在可以透過兒科、神經專家等經評估符合腦死條件，就可以捐贈。目前台灣並未有年紀限制，以他個人經驗有小於一歲及接近90歲的捐贈案例。

不過李明哲坦言，台灣器捐風氣匱乏，所以器官都相當珍貴，會盡量去完成器捐者的心願。20多年前在台灣的器捐相對都是年輕比較多，因此沒有真正考量過這樣問題，但現今5成以上捐贈者都並非因為車禍壯年的腦死捐贈，很多往往是年紀大因為疾病，如腦中風、心肌梗塞造成的腦死。

李明哲說，但臨床判斷上仍會考量年紀差距過大可能帶來的風險，例如80歲的腎臟捐給20歲的年輕人，可能在使用多年後，又會面臨需二次移植的情況。以他經驗而言，通常差距30歲以上可能就不會做這樣的分配，不過這是受贈的權利，還是會主動告知，若受贈者仍願意，仍是尊重。