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沖繩明年2月收住宿稅 日本旅遊網紅：人頭計算非訂房數 金額有上限

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本沖繩預計2027年2月開始收住宿稅。旅館示意圖。圖／AI生成
日本沖繩預計2027年2月開始收住宿稅。旅館示意圖。圖／AI生成

網路盛傳日本沖繩今年4月開始收住宿稅，日本旅遊網紅「Mura桑」今天在「Mura桑介紹日本」臉書粉專表示，預計從2027年2月1日開始實施，每人每晚要多付房價的2%、最多2000元日圓，且並非看訂房數，而是「人數」；兒童有可能也要支付，「住愈好的飯店，稅也會愈高」。

沖繩因為地理位置相對較近，是不少民眾遊日首選。對於台灣民眾關心住宿稅徵收問題，Mura桑特別以台灣人的角度解惑。他說，沖繩即將開始收住宿稅，預計從2027年2月1日開始實施；每人、每住1晚，都要多付房價的2%，上限是2000元日圓。

很多人會問，「我們是一個家庭住一間房，這樣只算一間嗎？」Mura桑說，不是看房間，是看「人數」；也就是說，如果是4人入住，就是4個人都要各自計算住宿稅。

至於兒童要不要付？Mura桑表示，目前的制度是「以人數計算」，所以小孩也有可能需要計算。但是像是未就學兒童（不占床）或「修學旅行」，有可能會免稅，目前仍在最終調整。

他說，沖繩的住宿稅原則是「每人計算」，不是1間房算1次。兒童有可能需要算，但部分情況可能免費，「之後會更明確」。沖繩的住宿稅是比例制（2%），住愈好的飯店、稅的金額也會愈高。

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