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國2機場往返車流量大 是否收費？高公局回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國道基金近年資金調度壓力升高。根據高公局規定每三年可檢討一次國道通行費率，預計今年底將檢討。此外，橫向國道目前並未列入收費路段，然而前往桃園機場的國道2號通行量逐年攀升且較5年前多一成卻收不到通行費，對於未來是否納入收費路段，高公局表示，目前未研議。

國道基金主要用於國道新建、拓寬、設施改良及維護管理等，收入來源包括國道通行費及服務區租金等。隨著國道建設投資規模持續擴大，包括國道7號高雄路段計畫、國道1號楊梅至頭份拓寬工程及國道1號甲線計畫等重大工程陸續啟動，國道建設將迎來3,499.48億元經費支出。

交通部指出，未來多項重大建設計畫持續推動，包括國道7號高雄路段等18項專案工程，2026年（含）以後年度整體經費需求達4,265.53億元。相關財源規劃將由營運資金690.90億元、國庫撥款700.93億元及外借資金2,873.7億元支應，外部籌資比率約67.37%。

根據統計，2025年桃園機場客運量達4,780萬人次，較前一年度成長6%，前往桃園機場的國道2號交通量也逐年增加，去年交通量為912百萬車公里，比2021年的835百萬車公里成長將近一成，且車流量為橫向國道之冠，其維護成本也隨之增加，不過相關車輛行走皆可免收通行費，觸及橫向國道免收費政策公平性、國道基金財務永續及交通資源分配等問題。

對於國2是否要收費，高公局則表示，當初橫向國道不收費，是基於政策考量，部分橫向國道所在地區公共運輸較不發達，因此採取不收費措施，同時也是基於政策一致性的原則，現行制度是縱向國道收費、橫向國道不收費。

高公局也坦言，國道2號的交通量確實較高，近年也有成長，但在整體收費政策上，仍需考量民眾觀感，不可能僅針對單一橫向國道收費，否則容易引發公平性質疑。如果只對國道2號收費，其他如國道6號、國道8號、國道10號是否也要比照辦理？這將衍生更多問題。因此目前仍維持既有原則，尚未考慮針對橫向國道收費。

高公局強調，國道基金的財務狀況會定期進行滾動檢討，目前多數當初不收費的條件仍然存在，因此尚未有明確規劃。至於未來是否針對特定國道進行差異化收費，也確實是一種可以討論的方向，但政策仍需維持一致性。若針對單一路線或路段進行差異化處理，將使制度變得複雜，也不利於民眾理解，因此目前仍傾向採取統一原則。

桃園機場 國道 高公局

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