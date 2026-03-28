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有能力背上山，就有責任背下山！雪霸志工合力清除「小白花」等文明物

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處推動無痕山林政策，近年來多次安排淨山活動，在志工、保育巡查員及原住民協作的努力下，清走不少「小白花」和堆積如山的「文明廢棄物」，還給山林一片淨土。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處推動無痕山林政策，近年來多次安排淨山活動，在志工、保育巡查員及原住民協作的努力下，清走不少「小白花」和堆積如山的「文明廢棄物」，還給山林一片淨土。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處推動無痕山林政策，近年來多次安排淨山活動，在志工、保育巡查員及原住民協作的努力下，清走不少「小白花」和堆積如山的「文明廢棄物」，還給山林一片淨土，雪管處今天並公布守護山林環境的6個小撇步，讓山友輕鬆實踐無痕山林。

國家公園署雪霸國家公園管理處表示，今年元旦假期間相信有許多國人在有暖爐的溫暖環中歡度假期，此刻雪霸國家公園西勢山林道及雪山西稜線山區正迎來刺骨的冷氣團，一群人不遠千里而來，他們不為登頂榮耀，而是為了將堆積已久且「大山無法代謝」的文明廢棄物一肩扛下，努力還給山林一片淨土。

雪管處表示，西勢山林道和雪山西稜線是雪霸園區內最長的登山路線，這次淨山任務由雪管處發起，包括雪霸保育巡查員及志工、布農協作團體共同執行。在低溫下克服林道落石堆、崩壁等困難地形，將沿線堆積多年的陳年垃圾清除，每人背負數十斤垃圾下山，他們堅毅的背影與精神如同大山般令人感佩。

雪管處指出，大家千萬不可小看人為遺留物對野生動物的影響，一點垃圾，例如衛生棉、衛生紙（小白花）或廚餘留在山區，會因氣味吸引黃喉貂或台灣黑熊等野生動物前來，改變牠們生存習性、影響健康，甚至造成人獸衝突，嚴重破壞生態平衡。

雪管處並坦言，儘管淨山行動很有成效，但從山屋及廁所的現況觀察，民眾於山林環境維護上仍有進步空間。國家公園署推動「無痕山林」（Leave No Trace, LNT）不僅是環保訴求，更是每位登山者的責任，「有能力背上山，就有責任背下山」，呼籲登山者垃圾下山，是「觀念」而非「重量」，上山前應做好糧食規畫，登山過程中不要遺留自己的垃圾，下山途中也可幫忙撿拾垃圾帶下山，你的隨手一撿，山林會 因你而更美。

為了讓國人能更輕鬆地實踐山林環境守護，雪管處分享幾則方式供大家參考：

• 收納管理：口袋就是最好的隨身小垃圾袋。

• 食材預處：生鮮食物先去包裝，改用封口袋或保鮮盒分裝。

• 減輕計畫：預估好分量避免攜帶鋁罐、玻璃瓶或過重包裝，剩餘食物不留置在山屋。

• 氣味隔絕：妥善規畫廚餘、果皮及垃圾處理方法，避免氣味引誘野生動物翻找覓食。

• 紙棉帶走：備妥專屬密封袋，將廢棄衛生棉、紙等「小白花」帶下山。

• 排遺挖埋：在無廁所營地，務必備好貓鏟將排遺挖埋好。

雪霸國家公園管理處推動無痕山林政策，近年來多次安排淨山活動，在志工、保育巡查員及原住民協作的努力下，清走不少「小白花」和堆積如山的「文明廢棄物」，還給山林一片淨土。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處推動無痕山林政策，近年來多次安排淨山活動，在志工、保育巡查員及原住民協作的努力下，清走不少「小白花」和堆積如山的「文明廢棄物」，還給山林一片淨土。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處推動無痕山林政策，近年來多次安排淨山活動，在志工、保育巡查員及原住民協作的努力下，清走不少「小白花」和堆積如山的「文明廢棄物」，還給山林一片淨土。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處推動無痕山林政策，近年來多次安排淨山活動，在志工、保育巡查員及原住民協作的努力下，清走不少「小白花」和堆積如山的「文明廢棄物」，還給山林一片淨土。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處推動無痕山林政策，近年來多次安排淨山活動，在志工、保育巡查員及原住民協作的努力下，清走不少「小白花」和堆積如山的「文明廢棄物」，還給山林一片淨土。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處推動無痕山林政策，近年來多次安排淨山活動，在志工、保育巡查員及原住民協作的努力下，清走不少「小白花」和堆積如山的「文明廢棄物」，還給山林一片淨土。圖／雪霸國家公園管理處提供

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