健康存摺積分轉型累計「健康幣」 石崇良：健康幣可兌換商品 近期上路

全民健康保險迎來31周年活動，其中健保快易通「健康存摺」使用人數已突破1248萬人，健康存摺從過去單純的紀錄工具，進一步轉型成個人健康管理及AI衛教風險評估，再加上從事一些健康行為累積健康積分，轉換為健康幣並可至超商等兌換商品。

健保署今上午於台北市228和平公園舉辦「健康存摺 健康帶著走」全民健保31周年宣導活動，並同步慶祝「健康存摺查詢突破6億次」敲冰儀式。

衛福部長石崇良表示，健康存摺在疫情期間用來領口罩、買快篩等都在使用，當時下載達到最高量約1200萬人，疫情結束使用人次落在100至300萬人。不過健康存摺不僅是收集大家的健康紀錄，功能一直都在精進，像去年上線的生活型態量表，民眾可以上去自評了解自己睡眠、運動等狀況及生活型態。

還有AI衛教，鎖定糖尿病族群，因糖尿病是三高疾病中最具挑戰的一項，可能影響心血管、腎臟、神經、視網膜等六大系統，透過AI分析，系統可依據民眾過去就醫與檢查紀錄，預測未來三年內併發症風險，再利用家醫計畫選擇適當醫師來協助。

石崇良說，預計今年要推出的健康幣，是按照健康行為、對於未來的健康貢獻去算出換算成健康積分，並放在健康存摺上，累計一定量後可以轉換成健康幣，未來將與超商合作可以兌換商品。目前系統仍在測試階段，後續將會上路。

健保署長陳亮妤表示，全民健保具有傲視全球的數位建設，從2004年的健保IC卡、2013年的雲端藥歷、2014年的健康存摺、2019年的虛擬健保卡，再再提升了支付效率及病人安全；健康存摺的推動，落實「賦權於民」的精神，將病人的健康資訊還諸民眾，並發展B、C肝篩檢等健康提醒，成為民眾健康管理最好的幫手。近年更積極推動導入AI技術進行風險分級與分流管理，發展精準衛教服務，提升健康照護效能，讓民眾即時掌握自身健康資訊，強化自我健康管理能力。

台大院長余忠仁說，健康存摺查詢已突破6億次，台灣就醫便利，民眾可透過健康存摺內的資料與醫師討論如何長期管理健康。也提醒影響健康與壽命的關鍵，仍在於飲食、運動與生活習慣，這些行為應高於對醫療資源的使用。

新光醫院醫務管理學會理事長洪子仁表示，將健康存摺內的「健康積分」轉型為「健康幣」，象徵民眾健康APP從「紀錄」邁向「價值化」的過程。這正是「醫療是投資」的具體實踐，讓健康行為產生實質價值，帶動預防醫學的普及，攜手全民邁向數位健康管理的新里程。