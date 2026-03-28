快訊

公視董事難產！李遠籲「拿出良心」 審委轟基本道理都不懂：我們不會去

世人無緣一睹的畢卡索名畫被鎖德黑蘭 安危令人憂心

李昌鈺辭世！生前曾拍台劇與蔡淑臻同框 演出專業細節「全程零NG」

聽新聞
0:00 / 0:00

健康存摺積分轉型累計「健康幣」 石崇良：健康幣可兌換商品 近期上路

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
健保署今上午於台北市228和平公園舉辦「健康存摺 健康帶著走」全民健保31周年宣導活動，並同步慶祝「健康存摺查詢突破6億次」敲冰儀式。記者翁唯真／攝影
健保署今上午於台北市228和平公園舉辦「健康存摺 健康帶著走」全民健保31周年宣導活動，並同步慶祝「健康存摺查詢突破6億次」敲冰儀式。記者翁唯真／攝影

全民健康保險迎來31周年活動，其中健保快易通「健康存摺」使用人數已突破1248萬人，健康存摺從過去單純的紀錄工具，進一步轉型成個人健康管理及AI衛教風險評估，再加上從事一些健康行為累積健康積分，轉換為健康幣並可至超商等兌換商品。

健保署今上午於台北市228和平公園舉辦「健康存摺 健康帶著走」全民健保31周年宣導活動，並同步慶祝「健康存摺查詢突破6億次」敲冰儀式。

衛福部長石崇良表示，健康存摺在疫情期間用來領口罩、買快篩等都在使用，當時下載達到最高量約1200萬人，疫情結束使用人次落在100至300萬人。不過健康存摺不僅是收集大家的健康紀錄，功能一直都在精進，像去年上線的生活型態量表，民眾可以上去自評了解自己睡眠、運動等狀況及生活型態。

還有AI衛教，鎖定糖尿病族群，因糖尿病是三高疾病中最具挑戰的一項，可能影響心血管、腎臟、神經、視網膜等六大系統，透過AI分析，系統可依據民眾過去就醫與檢查紀錄，預測未來三年內併發症風險，再利用家醫計畫選擇適當醫師來協助。

石崇良說，預計今年要推出的健康幣，是按照健康行為、對於未來的健康貢獻去算出換算成健康積分，並放在健康存摺上，累計一定量後可以轉換成健康幣，未來將與超商合作可以兌換商品。目前系統仍在測試階段，後續將會上路。

健保署長陳亮妤表示，全民健保具有傲視全球的數位建設，從2004年的健保IC卡、2013年的雲端藥歷、2014年的健康存摺、2019年的虛擬健保卡，再再提升了支付效率及病人安全；健康存摺的推動，落實「賦權於民」的精神，將病人的健康資訊還諸民眾，並發展B、C肝篩檢等健康提醒，成為民眾健康管理最好的幫手。近年更積極推動導入AI技術進行風險分級與分流管理，發展精準衛教服務，提升健康照護效能，讓民眾即時掌握自身健康資訊，強化自我健康管理能力。

台大院長余忠仁說，健康存摺查詢已突破6億次，台灣就醫便利，民眾可透過健康存摺內的資料與醫師討論如何長期管理健康。也提醒影響健康與壽命的關鍵，仍在於飲食、運動與生活習慣，這些行為應高於對醫療資源的使用。

新光醫院醫務管理學會理事長洪子仁表示，將健康存摺內的「健康積分」轉型為「健康幣」，象徵民眾健康APP從「紀錄」邁向「價值化」的過程。這正是「醫療是投資」的具體實踐，讓健康行為產生實質價值，帶動預防醫學的普及，攜手全民邁向數位健康管理的新里程。

健康幣 生活型態 石崇良

延伸閱讀

健盟倡「強未病」源頭管理 籲整合部會資源

中風、心血管疾病的無聲殺手 高血脂長期被國人忽略

相關新聞

機票看漲長程航線估增數千元 品保協會：把握3月底前完成開票

國泰航空即將在4月份再度調漲燃油附加費，面對中東戰事持續升溫，推升國際油價走高，旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽指出，已有多家航空公司通知旅行社，預計自4月起調高燃油附加費，建議近期有出國規畫的旅客，把握3月底前完成開票，以免增加旅費負擔。

台鐵昨大誤點 基層怒轟高層：出事只會在群組傳簡訊 公司化後愈來愈爛

台鐵山佳站昨天發生電力設備故障，樹林至鶯歌間雙線不通，導致大誤點，多個車站忙翻、站務員更是喊到喉嚨沙啞，直到今天首班車起全線正常行駛。台灣鐵路產業工會理事王傑在「王傑說工事」臉書粉專PO出內部群組截圖，他痛批，「台鐵就是廢鐵，永遠不會讓員工跟旅客失望」，出事了只會一直在群組內傳台鐵事故簡訊，結果公告也沒出，也不寫清楚，永遠看不到副站長等級以上的主管出來宣導應變措施。

台鐵昨大誤點累計2萬550分鐘到深夜 今晨首班車起全線正常行駛

台鐵昨天因樹林至鶯歌間電力故障，導致列車大誤點至凌晨，估計昨天總共有列車201車次誤點，累計延誤2萬550分鐘。台灣高鐵為此也在昨天下班尖峰時段加班車，協助疏運。台鐵公司今天上午表示，經全力搶修及測試後，已於今天首班車起全線正常行駛，對於造成旅客不便，深感歉意。

把握好天氣！賈新興：下周至清明連假鋒面影響全台雨 不排除雷雨強陣風

周末天氣好轉，不過下周又有鋒面接力影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，下周三鋒面影響，觀察下周五晚起至下周六有受鋒面影響的機率，全台雨，西半部有局部陣雨或雷雨發生的機率。4月5日鋒面北抬，彰化以北及宜蘭有局部陣雨或雷雨。4月6日午後零星短暫雨。

機票要變貴！油價上漲 國籍航空醞釀4月調高燃油附加費

受到中東局勢不穩，近期油價上漲，國泰航空3月中旬曾宣布調高「燃油附加費」，調幅高達105%。不料油價持續上漲，國泰航空27日二度宣布調高費用34%。至於國內國籍航空是否也要調漲，對此，民航局表示，待4月1日油價公告後就會隨著公式計算進行調整。

崩潰！網哀號「下禮拜還有3月」 大票同感：感覺過了一世紀

今年2月碰上春節9天連假，上班日全明顯少於其他月份。不過到了3月份，不少人體感認為3月「超長」，在社群平台Threads上掀起討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。