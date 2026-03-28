機票要變貴！油價上漲 國籍航空醞釀4月調高燃油附加費

受到中東局勢不穩，近期油價上漲，國泰航空3月中旬曾宣布調高「燃油附加費」，調幅高達105%。不料油價持續上漲，國泰航空27日二度宣布調高費用34%。至於國內國籍航空是否也要調漲，對此，民航局表示，待4月1日油價公告後就會隨著公式計算進行調整。

根據國際航空運輸協會（IATA）最新公布的油價數據，截至2026年3月20日當周，全球航空燃油平均價格為每桶197美元，較2026年3月6日當周的每桶157.41美元有所增加。在2026年2月20日當周，每桶價格為95.95美元。

其中，截至2026年3月20日當周的平均原油價格升至每桶110.78美元，而煉油部分（每周平均裂解價差）平均價格為每桶86.22美元，較2026年3月6日當周的每桶72.26美元有所增加。在2026年2月20日當周，每桶價格僅為24.48美元。兩者價格上升導致整體航空燃油價格飆升。

根據民航局的規定，燃油附加費是否調整是要依據國際油價的漲幅來訂定，具有一定公式計算，只要漲幅達到一定標準就會調整。

至於國籍航空（華航（2610）、長榮（2618）、星宇（2646））是否會調漲，仍需等到4月1日中油公告航空燃油價格而定，若達調整門檻，航空公司可依最新油價計算調整幅度，需報民航局備查7天後生效，不過此附加費為台灣出發費用，至於返程則視業者決定，可以以台灣出發的計算，也可依出發國標準計算，由業者自行決定。