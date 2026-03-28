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接軌國際 新北消防局長訪美 串聯德州農工大學深化專業交流

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市消防局長陳崇岳等人參訪德州郡層級災害應變中心。圖／消防提供
新北市消防局長陳崇岳等人參訪德州郡層級災害應變中心。圖／消防提供

為提升國際災害應變與消防專業技術，新北市消防局長陳崇岳本月 25 日率團赴美，展開為期一周深度考察。此次行程首要任務為對接美國頂尖防救災訓練權威德州農工大學（Texas A&M University, TAMU）及德州農工大學工程推廣中心 (TEEX)，且正式完成合作意向書 (LOI) 與備忘錄 (MOU) 交換儀式，象徵新北消防正式開啟與美國國家級應變體系的長期合作新篇章。

消防局指出，TEEX 是美國國土安全部認證的國家級應變培訓基地，每年吸引全球約 20 萬人次受訓，此次實地考察基地內三大核心設施：「布雷頓消防訓練場 (Brayton Fire Training Field)」 全球最大規模的實火演練與化學災害搶救等基地、「災害應變訓練中心 (EOTC)」專注於高層級跨單位協調與決策模擬、「模擬災害城市 (Disaster City)」佔地 52 英畝、模擬城市倒塌與複雜災難的實景訓練場。

新北市目前正積極興建「第二災害應變中心」及規畫「北區毒化災訓練中心」，此行重點是借鏡德州在「郡層級」與「州層級」災害應變中心（EOC）的運作實務，希望透過郡層級管理執行長Monica Martinez 及州層級管理執行長Ponch Gonzales 介紹，汲取在極端災害下的各層級指揮調度與資訊整合機制，成為新北市強化跨單位協作的重要參考指標。

陳崇岳針對規畫北區毒化災訓練中心並落實消防及相關單位人才長期培訓機制，與 TEEX 執行長 David Coatney 共同簽署合作意向書，內容涵蓋「建立合作架構」、「專業技術分享」及「強化實體培訓」三大領域。拜會德州農工大學負責全球事務的副校長 Dr. Holly Hudson，針對去年完成簽署的合作備忘錄（MOU）進行正式交換，進一步落實雙方學術與實務的結合。

陳崇岳表示，去年德州農工大學派遣該校減災暨復原學院前院長拜訪新北市參加研討會，消防局也派員前往該校留學，互動良好，目前新北已擁有先進的「緊急應變指揮學院（ERCA）」，此次跨海向德州農工大學取經，希望引進國外先進的電腦模擬與實務演習經驗，提升消防人員國際視野。未來將持續派遣精銳人員赴美受訓，建構更堅實的國際化安全防護網，守護新北市民。

新北市消防局長陳崇岳（右）與TEEX德州農工工程推廣中心主任David Coatney簽署合作意向書。圖／消防提供
新北市消防局長陳崇岳（右）與TEEX德州農工工程推廣中心主任David Coatney簽署合作意向書。圖／消防提供

新北市消防局長陳崇岳（左號）與德州農工大學簽署MOU備忘錄，見證人副校長Holly Hudson（中）、右為危害減輕與復原中心主任Michelle Meyer。圖／消防提供
新北市消防局長陳崇岳（左號）與德州農工大學簽署MOU備忘錄，見證人副校長Holly Hudson（中）、右為危害減輕與復原中心主任Michelle Meyer。圖／消防提供

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