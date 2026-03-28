快訊

公視董事難產！李遠籲「拿出良心」 審委轟基本道理都不懂：我們不會去

世人無緣一睹的畢卡索名畫被鎖德黑蘭 安危令人憂心

李昌鈺辭世！生前曾拍台劇與蔡淑臻同框 演出專業細節「全程零NG」

聽新聞
0:00 / 0:00

機票看漲長程航線估增數千元 品保協會：把握3月底前完成開票

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
已有多家航空公司通知旅行社，預計自4月起調高燃油附加費，建議近期有出國規畫的旅客，把握3月底前完成開票，以免增加旅費負擔。示意圖。聯合報系資料照
已有多家航空公司通知旅行社，預計自4月起調高燃油附加費，建議近期有出國規畫的旅客，把握3月底前完成開票，以免增加旅費負擔。示意圖。聯合報系資料照

國泰航空即將在4月份再度調漲燃油附加費，面對中東戰事持續升溫，推升國際油價走高，旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽指出，已有多家航空公司通知旅行社，預計自4月起調高燃油附加費，建議近期有出國規畫的旅客，把握3月底前完成開票，以免增加旅費負擔。

李奇嶽說，此波調整與航程長短密切相關，飛行距離愈遠，調幅愈明顯。以飛行時間約4小時內的東南亞短程航線為例，預估每張機票將增加約新台幣1000至2000元，整體影響相對有限，對多數民眾出國意願衝擊不大。

不過，長程航線的調漲幅度則明顯放大。李奇嶽指出，以歐美航線為例，燃油附加費可能上調數十至上百美元，折合新台幣動輒增加數千元，對旅客而言負擔感受更為明顯，也可能讓部分消費者轉趨觀望，或重新評估出國計畫。

至於票價何時有機會回落？李表示，仍取決於中東局勢與油價後續走勢。品保協會提醒，已確定出國行程的旅客，應密切留意相關變動並及早完成開票，以避免4月後面臨調整後的票價壓力。

機票 航空公司 東南亞

延伸閱讀

穩定物價 經部宣布電價凍漲 未來半年不調整

美伊戰爭打不停 經濟部：天然氣價下月恐漲

台虎推全台首創訂閱制服務 月付1588起每年可享4組來回機票優惠

中東戰事影響　中國民航國內航線燃油附加費上調

相關新聞

機票看漲長程航線估增數千元 品保協會：把握3月底前完成開票

國泰航空即將在4月份再度調漲燃油附加費，面對中東戰事持續升溫，推升國際油價走高，旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽指出，已有多家航空公司通知旅行社，預計自4月起調高燃油附加費，建議近期有出國規畫的旅客，把握3月底前完成開票，以免增加旅費負擔。

台鐵昨大誤點 基層怒轟高層：出事只會在群組傳簡訊 公司化後愈來愈爛

台鐵山佳站昨天發生電力設備故障，樹林至鶯歌間雙線不通，導致大誤點，多個車站忙翻、站務員更是喊到喉嚨沙啞，直到今天首班車起全線正常行駛。台灣鐵路產業工會理事王傑在「王傑說工事」臉書粉專PO出內部群組截圖，他痛批，「台鐵就是廢鐵，永遠不會讓員工跟旅客失望」，出事了只會一直在群組內傳台鐵事故簡訊，結果公告也沒出，也不寫清楚，永遠看不到副站長等級以上的主管出來宣導應變措施。

台鐵昨大誤點累計2萬550分鐘到深夜 今晨首班車起全線正常行駛

台鐵昨天因樹林至鶯歌間電力故障，導致列車大誤點至凌晨，估計昨天總共有列車201車次誤點，累計延誤2萬550分鐘。台灣高鐵為此也在昨天下班尖峰時段加班車，協助疏運。台鐵公司今天上午表示，經全力搶修及測試後，已於今天首班車起全線正常行駛，對於造成旅客不便，深感歉意。

把握好天氣！賈新興：下周至清明連假鋒面影響全台雨 不排除雷雨強陣風

周末天氣好轉，不過下周又有鋒面接力影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，下周三鋒面影響，觀察下周五晚起至下周六有受鋒面影響的機率，全台雨，西半部有局部陣雨或雷雨發生的機率。4月5日鋒面北抬，彰化以北及宜蘭有局部陣雨或雷雨。4月6日午後零星短暫雨。

機票要變貴！油價上漲 國籍航空醞釀4月調高燃油附加費

受到中東局勢不穩，近期油價上漲，國泰航空3月中旬曾宣布調高「燃油附加費」，調幅高達105%。不料油價持續上漲，國泰航空27日二度宣布調高費用34%。至於國內國籍航空是否也要調漲，對此，民航局表示，待4月1日油價公告後就會隨著公式計算進行調整。

崩潰！網哀號「下禮拜還有3月」 大票同感：感覺過了一世紀

今年2月碰上春節9天連假，上班日全明顯少於其他月份。不過到了3月份，不少人體感認為3月「超長」，在社群平台Threads上掀起討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。