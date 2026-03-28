機票看漲長程航線估增數千元 品保協會：把握3月底前完成開票

國泰航空即將在4月份再度調漲燃油附加費，面對中東戰事持續升溫，推升國際油價走高，旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽指出，已有多家航空公司通知旅行社，預計自4月起調高燃油附加費，建議近期有出國規畫的旅客，把握3月底前完成開票，以免增加旅費負擔。

李奇嶽說，此波調整與航程長短密切相關，飛行距離愈遠，調幅愈明顯。以飛行時間約4小時內的東南亞短程航線為例，預估每張機票將增加約新台幣1000至2000元，整體影響相對有限，對多數民眾出國意願衝擊不大。

不過，長程航線的調漲幅度則明顯放大。李奇嶽指出，以歐美航線為例，燃油附加費可能上調數十至上百美元，折合新台幣動輒增加數千元，對旅客而言負擔感受更為明顯，也可能讓部分消費者轉趨觀望，或重新評估出國計畫。

至於票價何時有機會回落？李表示，仍取決於中東局勢與油價後續走勢。品保協會提醒，已確定出國行程的旅客，應密切留意相關變動並及早完成開票，以避免4月後面臨調整後的票價壓力。