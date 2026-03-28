下周二天氣驟變！鋒面接力突襲 清明連假中部以北恐雷雨

未來1周天氣變化快速，中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，從下周二開始就會受到鋒面接近和通過的影響，下周二至下周五天氣就會變得不穩定。

今天主要受到東北季風影響，張承傳表示，北部、東半部地區雲量多一些，其他地區多雲到晴天氣。今天主要降雨在基隆北海岸、東半部地區、大台北山區，會有局部短暫陣雨。東北部、東半部地區有局部較大雨勢發生機率。北部平地、恆春半島偶爾也會有零星降雨情況出現。其他地區多雲到晴，午後山區會有局部短暫陣雨。

張承傳表示，今天北部、東北部、東半部地區高溫23至26度，感受上舒適到有點偏涼。其他地區28至30度，會有比較熱的感覺。各地低溫變化不大，18至21度左右。

未來1周降雨趨勢，他說，明天、下周一東北季風減弱，風向轉為偏南風，水氣也會比較減少，所以明後兩天大致上多雲到晴天氣，只有在花東、恆春半島有零星短暫陣雨。中午過後，東北部地區、其他山區有午後零星短暫陣雨出現。

張承傳表示，下周二會有一道鋒面逐漸接近台灣地區，所以下周二開始天氣變得比較不穩定一些。主要降雨在北部和東北部，會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區可以維持多雲到晴，午後山區也會有零星短暫陣雨。

下周三有鋒面通過，緊接著東北季風增強，張承傳表示，所以下周三天氣最為不穩定，降雨範圍最廣泛。中部以北、東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨現象出現。尤其清晨到上午，中部以北會有比較大的雨勢發生。東半部、東南部、恆春半島、南部山區，也會有局部短暫陣雨。南部平地多雲，雲量偏多的天氣型態。

張承傳表示，下周四東北季風減弱，水氣仍偏多，中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲天氣。

至於清明連假天氣，他說，下周五會有另外一道鋒面再度接近，所以天氣再度變得不穩定一點。中部以北局部短暫陣雨或雷雨，東半部、恆春半島、南部山區也會有局部短暫陣雨。南部平地維持多雲天氣。

溫度趨勢，張承傳表示，明天、下周一東北季風減弱，風向轉為偏南風，北部、東北部地區氣溫明顯回升，各地白天高溫28至32度，感受舒適到微熱。下周二鋒面接近，雲量稍微增多，北部、東北部高溫稍微下降一些，來到25度上下；東半部、中南部不受影響，可以來到28至30度高溫。

張承傳表示，下周三東北季風增強，且鋒面通過，降雨也會明顯增多，北部、東北部白天高溫22、23度左右，東半部也會降到24、25度，中南部地區也會略降至28度左右。下周四東北季風減弱，北部、東北部氣溫稍微回升。下周五鋒面接近，在鋒面前還是稍微偏暖，北部、東北部回升到24、25度，中南部接近28、29度。

他說，下周二開始一波波鋒面接近、通過影響，天氣變得不穩定一些。今天至下周一的夜晚清晨，北部地區、馬祖有局部霧的現象。下周二鋒面接近，西南風偏強，所以東南部地區留意焚風發生。春天的天氣變化快，留意最新天氣預報。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供