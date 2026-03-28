把握好天氣！下周二至清明連假鋒面頻繁 不排除雷雨炸全台

周末東北季風減弱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，台灣附近轉為偏南風環境，各地氣溫逐日回升轉暖。北部至東部高溫約23至25度、低溫約19至20度；中南部高溫約27至32度、低溫約20至23度。白天舒適到偏暖，但早晚仍有涼意。北部至東部雲量偏多，為陰或多雲天氣，時有地形短暫陣雨。中南部則為晴時多雲為主，相對較穩定。

林孝儒說，下周一延續偏南風環境，且風速增強，各地天氣普遍為晴時多雲為主，氣溫更進一步回升，各地高溫約28至33度，低溫約20至24度。下周一也可能是下周到清明連假前，相對天氣較穩定的一天，若有戶外安排可多加把握。

下周二至下周三鋒面通過，環境水氣增多，天氣轉趨不穩定。林孝儒表示，中北部至東部將轉為陰有短暫陣雨或雷雨，氣溫也會因降雨及較涼空氣影響而下滑，高溫降至22至25度、低溫約17至20度，變天感受明顯。南部受鋒面影響相對較小，仍以晴時多雲為主，但雲量會增多，高溫約28至31度、低溫約22至24度。

下周四鋒面遠離後，天氣短暫趨於緩和，上半天降雨較少、氣溫略為回升；不過，林孝儒表示，下半天起隨著北方新一道鋒面再度建立，水氣又有增多趨勢，午後山區也可能受熱力作用影響，出現局部熱對流並伴隨局部降雨。

至於清明連假天氣，他說，下周五至周六受新一波鋒面通過影響，各地降雨機率再度升高，有短暫陣雨或雷雨機會，且這一波影響範圍可能較廣；西半部尤其要留意雷雨發生時，可能伴隨短時較大雨勢及強陣風。

林孝儒表示，下周二起到清明節前後，鋒面系統較為頻繁，台灣附近水氣偏多、天氣不穩定，降雨機率偏高，且有雷雨機會。鋒面前後若對流發展較旺盛，可能伴隨雷擊、強陣風與瞬間強降雨等劇烈天氣，建議連假行程預留雨備、保有調整彈性，並持續關注最新天氣預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。