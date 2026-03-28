下班別再癱沙發滑手機！她曝1習慣差很大 網狂讚：像重開機

不少人下班後習慣直接滑手機放鬆，其實可能讓你感覺更疲憊，一名女網友分享，只要調整一個小習慣，整體狀態就會明顯不同。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，許多人回到家第一件事就是躺在沙發滑手機，看似在休息，實際上卻容易越滑越累，精神反而沒有真正放鬆。她建議回家先去洗澡、並換上居家衣物，把一整天在外的疲憊感清掉。

這名女網友進一步說明，這個看似簡單的動作，卻能帶來明顯差異，不僅讓人感覺一天正式結束，整體狀態也會變得清爽放鬆，更能好好享受下班後的時間。

貼文一出後，不少網友都表示「攤在椅子上滑手機快兩個小時，然後滑到這篇」、「回到家馬上洗澡時間真的多很多」、「洗完澡那瞬間，真的是把靈魂找回來」、「晚上時間整個被拉長的感覺」、「真的！會有偷到時間的感覺」、「下班馬上洗澡會發現還有很多時間可以用」、「超舒服！可以做很多事，不再覺得浪費人生」。

不過，也有部分網友回應「可是洗完澡才吃飯，身上容易有飯菜味」、「這對有小孩的不適用，下班回家一定是先洗小孩，再煮飯、洗衣、做家事，不可能一回家就先洗澡」、「回家馬上要忙小孩、洗碗洗衣服，根本不能馬上洗澡」。

事實上，洗澡有助於向大腦傳達「該休息了」的訊息。本站曾報導，英國皇家布朗普頓醫院睡眠醫學顧問醫師Allie Hare表示，睡前洗溫水澡或泡澡，有助縮短入睡所需時間、改善睡眠品質，關鍵可能在於溫熱的水能促進核心體溫下降，而體溫下降正是身體進入睡眠的重要訊號。此外，在昏暗光線下洗澡，也可能促進褪黑激素分泌，向大腦傳達「該休息了」的訊息，幫助身心放鬆、順利入睡。