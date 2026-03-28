崩潰！網哀號「下禮拜還有3月」 大票同感：感覺過了一世紀

今年2月碰上春節9天連假，上班日全明顯少於其他月份。不過到了3月份，不少人體感認為3月「超長」，在社群平台Threads上掀起討論。

一位女網友發文表示：「欸你們不覺得3月超長的嗎？怎麼到下禮拜都還有3月的份啊？」貼文吸引大量回覆，網友紛紛留言分享感受：「會不會是因為2月太短，所以才覺得3月太長？」、「主要是31天一個連假都沒有」、「3月不是一個月，是一個學期」、「今天起床時也在想說3月怎麼還沒過完」，甚至有人感嘆：「我已經受夠這個3月了！」、「真的啊，3月沒有放假不配成為月份」。

網友分析指出，2月因春節放假較長，對比之下3月就顯得格外漫長，也因此有「感覺過了一世紀」、「超級有感，快垮了」的感受。

不過，今年上班族仍有7個連假可利用，包括兒童節+清明節、勞動節、端午節、中秋節+教師節、國慶日、光復節和行憲紀念日，若加上特休假巧妙安排，短短請幾天就能延長休假至9至10天，不妨提前規劃旅遊或家庭休閒。