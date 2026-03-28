高鐵臨停區英文翻譯紅了！網笑喊「長知識」 原來背後有故事

近期，有民眾在Threads上分享新發現，高鐵的臨時接送區英文原來叫做「Kiss and Ride」，引發熱議。這個詞並非隨意命名，而是專門用來指車站、機場等地的臨停接送區，提醒駕駛短暫停靠，送走乘客後立即離開，以避免長時間停車造成交通壅塞。

文章一出，不少網友直呼長知識，「真的耶，從來沒注意到」、「有點慢知道」、「長見識了，還真的是…親吻後下車」，也有人分享自己在國外見過類似標示，「第一次看到是在紐西蘭，記得是在皇后鎮」、「澳洲也有 Kiss & Go」。

據《BBC》報導，英國蘭開夏郡的普雷斯頓車站（Preston Train Station）在接送區掛上「Kiss and Ride」標誌，並附註「禁止停車」，目的是縮短送別時間，減輕車站前的交通壅塞。

「Kiss and Ride」原本的意思就是情侶道別時「親一下就走」的畫面，用幽默的方式提醒駕駛不要久停，這種用法不僅是交通標語，也展現了英國人對語言的巧思，把生活中的小情境轉化為簡單易懂的交通提醒。

除了高鐵站，桃園機場捷運A1站的臨停接送區也採用這個標示，而非一般「Pick-up Area」。站務中心主任達奕光說明，因送別時若依依不捨容易壅塞，所以才用這個西方幽默標語，目前標示牌設在入口附近，中英文並列，是機捷系統唯一一處。不少民眾初見時誤以為翻譯錯誤，反而成為熱門拍照打卡點。