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高鐵南港站關懷弱勢 忘憂之旅順利啟程

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為幫助弱勢族群走向戶外、豐富生活體驗，高鐵南港站將愛心化為實際行動，28日協助「肯愛社會服務協會」扶助對象，搭乘高鐵前往新竹一日遊。出發前，高鐵南港站特別送上關懷，祝福成員們這次旅程順利圓滿。

肯愛社會服務協會是由憂鬱症病友集體發起成立的非營利組織，長期致力於憂鬱症防治、心理健康知識推廣、兒童情緒教育，並提供弱勢族群心理支持與關懷服務。協會秘書長蘇禾特別感謝高鐵南港站提供機會，協助他們走出戶外，相信此行不但有助於他們重拾自信與勇氣，也能留下難忘的美好回憶。

本次參與的成員，皆為協會給予生活扶助的家庭，他們曾經因為經濟壓力、情緒管理、社交恐懼等因素而長期限縮於狹小生活圈，透過協會的扶持而逐步敞開心門，邁向人群。

高鐵南港站表示，希望這次高鐵之旅，讓他們彼此之間有更多相伴的機會，互相加油打氣，累積正向能量以及感受社會的溫暖與關懷。台灣高鐵將秉持回饋社會的理念，讓高鐵列車不僅是提供舒適便捷的交通運具，更是搭載夢想與希望的幸福列車。

高鐵 憂鬱症 心理支持

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