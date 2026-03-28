台鐵昨大誤點 基層怒轟高層：出事只會在群組傳簡訊 公司化後愈來愈爛

台鐵山佳站昨天發生電力設備故障，樹林至鶯歌間雙線不通，導致大誤點，多個車站忙翻、站務員更是喊到喉嚨沙啞，直到今天首班車起全線正常行駛。台灣鐵路產業工會理事王傑在「王傑說工事」臉書粉專PO出內部群組截圖，他痛批，「台鐵就是廢鐵，永遠不會讓員工跟旅客失望」，出事了只會一直在群組內傳台鐵事故簡訊，結果公告也沒出，也不寫清楚，永遠看不到副站長等級以上的主管出來宣導應變措施。

王傑表示，傳N次簡訊有什麼用？出來穩定旅客情緒跟說明不是最重要？有個清楚易懂的公告更是重要。出事可以預期會常常發生，就把應變措施做好。車輛馬上停開掉頭，避開出事路段，站票機制馬上啟動，自強當區間開都可以。

「不然一直塞塞塞，塞幾小時是要幹嘛？」王傑表示，旅客根本看不到自己那班車，常常以為車子跑掉，其實是晚點被刷掉。下午3點還在開11點多的車，「退票措施跟相關電報，我們服務台一張都沒看到！這叫做重視旅客服務？這叫現場應變措施？」

王傑表示，可笑的是，「平常說服務台不重要，這時候也不敢出現在服務台或者幫忙出公告」，他在車站一直用大聲公宣導車票1年內各車站可以退票。「勸退幾個是幾個，啊你們高階主管在幹嘛？」台鐵公司化後，就是愈來愈爛。「只會在那邊搞限縮請假、減少加班費，殊不知一個災難性事故應變，就會讓一堆人萌退離職念頭」。