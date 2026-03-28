台鐵永康站變身職棒主題車站 接駁、全壘打便當全力應援

台鐵公司為響應職棒運動發展與觀光推展，特將永康車站與統一7-ELEVEn獅隊（統一棒球隊股份有限公司）攜手合作，將永康車站打造成全台第一個職棒主題特色火車站，透過運動觀光與交通接駁的無縫結合，為球迷打造最熱血的朝聖之路。

因應統一獅主場正式進駐「亞太國際棒球訓練中心」，永康車站憑藉優越的地理位置，正式負起交通轉運重任。雙方共同規劃完善的接駁公車服務，往返「永康車站」與「和順轉運站」，確保球迷能以最便捷的方式參與職棒主球場的各場賽事，解決球場周邊停車與交通壅塞之痛點。

除了接駁上的合作，台鐵與統一獅更以球團與球員為主題，進行整體的視覺美化與設施更新。球迷一步入月台，便能看見隊長陳傑憲等看板球星的迎賓視覺，讓「永康車站」不再只是通勤節點，更是充滿驚喜的職棒應援熱點，讓球賽的熱情從車站一路延續到球場。

台鐵公司為共襄盛舉，也將於3月29日快閃一日銷售滿載應援食材的「全壘打便當」與系列商品，多重美味及獨特紀念不容錯過，要讓球迷們「吃飽再上」，全力應援。