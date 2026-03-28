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台鐵昨大誤點累計2萬550分鐘到深夜 今晨首班車起全線正常行駛

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵今天首班車起全線正常行駛。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
台鐵今天首班車起全線正常行駛。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

台鐵昨天因樹林至鶯歌間電力故障，導致列車大誤點至凌晨，估計昨天總共有列車201車次誤點，累計延誤2萬550分鐘。台灣高鐵為此也在昨天下班尖峰時段加班車，協助疏運。台鐵公司今天上午表示，經全力搶修及測試後，已於今天首班車起全線正常行駛，對於造成旅客不便，深感歉意。

台鐵公司公布退、換票規定，因受事故影響而中止乘車的旅客，得憑票自發生日起1年內請求退還票價，並免收退票手續費。因受事故影響致列車較表定時間遲延或運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票1張，定期票得免費延長使用期限1日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。

台鐵公司說，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊洽：台鐵官方網站，台鐵24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），或是各就近車站。

台鐵

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把握好天氣！賈新興：下周至清明連假鋒面影響全台雨 不排除雷雨強陣風

周末天氣好轉，不過下周又有鋒面接力影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，下周三鋒面影響，觀察下周五晚起至下周六有受鋒面影響的機率，全台雨，西半部有局部陣雨或雷雨發生的機率。4月5日鋒面北抬，彰化以北及宜蘭有局部陣雨或雷雨。4月6日午後零星短暫雨。

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