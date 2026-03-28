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73歲嬤「電視壞了」成警訊 屏東「愛智憶」及時接住她

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
愛智憶交通專車免費接送疑似失智者至醫院進行失智診斷檢查。圖／屏東縣府長照處提供
愛智憶交通專車免費接送疑似失智者至醫院進行失智診斷檢查。圖／屏東縣府長照處提供

「電視又壞啦！手機也沒聲音！」73歲獨居陳阿嬤近期頻頻向女兒求助，女兒返家後卻發現，母親對原本熟悉事物變陌生，警覺可能是失智症前兆，線上申請屏東縣「愛智憶疑似失智者確診檢查加值服務」，在專人引導下，完成檢查。

一開始，陳阿嬤擔心後續就醫與回診需頻繁勞動家人請假陪同，一度萌生放棄檢查念頭，在共照中心個管師主動關懷介入，詳細說明檢查流程、回診安排及交通接送服務後，讓她安心接受評估。在專人全程引導，原本繁瑣檢查在半天內完成，大幅減輕家屬與長輩的不安與負擔。

陳阿嬤確診後，共照中心隨即與家屬衛教說明，協助了解如何與失智共處，並媒合長照交通接送與失智社區服務據點資源。如今，陳阿嬤白天固定前往據點參與活動，笑說每天都有「新任務」，也常向鄰里分享「屏東的服務很周到！」

長照處表示，「愛智憶」加值服務推出，疑似個案回診率提升，個管師也能即時掌握需求並媒合適切服務；對家屬而言，亦可在回診過程中充分與醫療與照顧團隊討論，減輕照顧壓力。從統計數據來看，極輕度與輕度階段確診的個案比例較服務推動前提升10.89%，顯示更多個案能於病程初期即被發現。另截至去年12月，屏東縣失智症推估人數約1萬3800人，已確診人數達1萬1641人，確診比率84.36%，較推動前提升7.5%，對失智議題的重視與政策推動成效。

長照處指出，凡設籍並實際居住於屏東縣疑似失智者，均可申請檢查與回診費用全額補助，並提供住家至醫院的免費交通接送服務，補助最高3次。期盼透過完善支持機制，協助疑似失智長輩及早就醫、及早診斷，順利銜接長照服務，確診後仍能維持良好生活品質。民眾如有需求，可撥打長照服務專線1966洽詢。

長輩前往據點參與認知課程。圖／屏東縣府長照處提供
長輩前往據點參與認知課程。圖／屏東縣府長照處提供

失智 阿嬤 屏東

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