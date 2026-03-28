把握好天氣！賈新興：下周至清明連假鋒面影響全台雨 不排除雷雨強陣風

周末天氣好轉，不過下周又有鋒面接力影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，下周三鋒面影響，觀察下周五晚起至下周六有受鋒面影響的機率，全台雨，西半部有局部陣雨或雷雨發生的機率。4月5日鋒面北抬，彰化以北及宜蘭有局部陣雨或雷雨。4月6日午後零星短暫雨。

天氣趨勢，他說，明天，午後各地山區及宜蘭有零星短暫雨。下周一，午後新竹以北、宜蘭及各地山區有零星短暫雨。下周二，台中及南投山區有局部短暫雨，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮山區及竹苗山區亦有零星短暫雨。下周三受鋒面影響，台南以北有局部陣雨，其中台中至台南之間有局部雷雨發生的機率，高屏及宜花東亦有零星短暫雨。下周四，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。

至於清明節連續假期天氣，賈新興表示，下周五清晨，新竹至台中有局部短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。下周五晚起至下周六受鋒面影響，全台有雨，其中西半部有局部陣雨或雷雨發生的機率，並伴隨強陣風。4月5日鋒面北抬，彰化以北及宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，花東亦有零星短暫雨，彰化至嘉義中午前有零星短暫雨。4月6日，午後新竹以北及宜花有零星短暫雨。

日韓及東南亞天氣，賈新興說，韓國下周五及4月7日中午前鋒面影響，日本下周六及4月7日晚上至8日鋒面影響，東南亞午後零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。