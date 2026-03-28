快訊

不諒解缺席支援美伊衝突 川普：不用再花大錢保護北約

老虎伍茲又闖禍！疑酒駕出車禍被捕 拒尿檢再添一罪

顏慧欣疑遭職場霸凌！ 蘇一峰轟：人死了才來演「綠色鱷魚的眼淚」

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵昨大誤點 基層沉痛告白：缺人斷層低薪 高層還盤算「削肉」省成本

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台鐵公司昨天因山佳站電車線故障，樹林至鶯歌間雙線不通，造成列車大誤點。圖／取自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專
台鐵公司昨天因山佳站電車線故障，樹林至鶯歌間雙線不通，造成列車大誤點。圖／取自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專

台鐵公司昨天因山佳站電車線故障，樹林至鶯歌間雙線不通，造成列車大誤點，台灣高鐵昨天下班尖峰時段加開2班次協助疏運。台鐵工務聯合會昨晚在「靠北台鐵」臉書社團發文，這不只是一句「螺絲鬆了」，是長期人力短缺、技術斷層等多重因素釀禍，「事故不是單一事件，它是沉痛的警訊」。

對於外界以一句「台鐵螺絲鬆了」來解讀，台鐵工務聯合會表示，對第一線的維修與工務人員而言，這從來都不是單一零件或某個人的問題，而是一場長期累積、且正在全面爆發的「結構性危機」-人力極度短缺，以及日益崩壞的經驗斷層。

「1個人當3個人用的現場日常」，台鐵工務聯合會表示，工電單位的同仁早已經不是「1人做1份工」，而是1個人在撐起2到3個人的業務量。每個單位動輒要負責10公里以上的轄區，巡檢的密度與工作負荷，早就遠遠超過體力與法規的合理範圍。人力不僅沒有隨著工作量等比例補足，高層的思維裡，居然還盤算著要進一步「刪減現場人力」來節省成本。這樣的決策，完全與現場實況脫節。

台鐵工務聯合會表示，付出與回報嚴重失衡，拿什麼留住人才？更現實的問題是，在這樣高風險、高強度、日夜顛倒的工作環境下，基層員工的薪資卻長期偏低。這已經嚴重影響了人員的留任意願。以電力相關的技術人員為例，很多人寧願選擇報考台灣電力公司擔任僱員，第2年的薪資就能達到約6萬元；反觀在台鐵，技術人員往往需要熬上將近20年的年資，才有機會達到相同的水平。當付出與回報如此嚴重失衡，人才自然持續流失。新血補不進來、舊人留不住，這是一個讓人無力的惡性循環。

「失去的10年：師徒制瓦解與技術斷層」，台鐵工務聯合會說，這也是為什麼台鐵的「經驗斷層」會不斷擴大的根本原因。台鐵曾在1997年至2007年期間，長達10年的時間全面停招特考。 這10年的空窗期，帶來了難以挽回的影響。台鐵的現場維修技術長期仰賴「師徒制」來手把手傳承。這10年的停招，直接導致師傅找不到徒弟，等到新徒弟終於招進來時，資深師傅卻已經準備退休。這種訓練人員模式的嚴重斷裂，對台鐵整體的維修技術與品質，產生了至今難以彌補的巨大衝擊。

台鐵工務聯合會表示，鐵路安全，仰賴的是日復一日、細緻而扎實的巡檢與維護。這些工作從來不只是「照表操課做過就好」，而是需要長年經驗的累積、手感的培養與技術的傳承。如今，資深人員逐漸流失，新進人員卻在「高壓」與「極度缺人」的環境中被快速消耗，根本無法擁有完整的養成期。很多過去能被資深師傅提前看破、預防的隱患，現在正因為經驗不足與人力緊縮，被迫讓全民承擔更高的風險。

台鐵工務聯合會說，令人遺憾的是，現場作為台鐵最重要的基石，不僅沒有被好好鞏固，反而不斷被忽視，甚至還有人試圖從這塊基石上繼續「削肉」來節省成本。當基層已經撐到極限，卻還要承受人力縮減與責任加重的雙重壓力，這樣的體制，到底憑什麼要求第一線去守住安全的最後一道防線？

「事故不是單一事件，它是沉痛的警訊」，台鐵工務聯合會表示，如果人力短缺的問題不正視、低薪現況不改善、這10年的經驗斷層不補強，今天是山佳，明天又會是哪裡？「我們不該總是等到更嚴重的事故發生，才願意承認問題早已存在」。

台鐵

延伸閱讀

通勤族崩潰…台鐵電車線故障「多班列車延誤」 預計28日首班車起恢復正常

基隆火車站擠滿人！台鐵誤點「發車時間未定」 林沛祥：資訊不明爆民怨要檢討

台鐵電車線故障列車延誤 高鐵加開2班自由座疏運

台鐵樹林-鶯歌間單線雙向行車 基隆-新竹間自強號開放電子票

相關新聞

長照試辦「互助喘息」 拿服務換照顧

長照三點○今年上路，衛福部昨宣布，正式推出「互助喘息」服務，改變過去一對一喘息照顧的模式，提出類似時間銀行概念，讓有需求的長照家庭，其照顧者可以值班一個時段，換得兩個時段的喘息，該服務今年起試辦一年，目前全台十六縣市共有五十個據點，預計三年後正式推行上路。

學者：試辦長照互助喘息 交通是關鍵

台灣邁入超高齡社會，長照三點○今年上路，首度納入「互助喘息服務試辦計畫」，改變過去一對一照顧模式，但互助喘息仍難以完全助照顧者減壓，要防堵長照悲歌再現，恐需要更多資源投入。專家指出，互助喘息是日照與居服中折衷的方案，而互助喘息出了雙北地區，將面臨「交通」問題，需再克服，才有機會逐步助照顧者卸下重擔。

北東今濕涼明熱如夏 吳德榮：清明連假前鋒面強對流威脅 降雨時強時弱

天氣逐漸好轉，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面雲系減弱，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率。北台偏涼，中南部白天仍偏熱。北部17至24度、中部18至30度、南部19至33度、東部18至29度。

好消息！ 下周二起春雨接力 他指這6天降雨訊號最顯著 有助水庫解渴

3月底大回暖。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，未來2周，台灣附近850hPa的溫度普遍均較氣候平均值來的略高。其中，尤其是3月底的下周一、下周二氣溫升幅最大，天氣轉熱，連北部也會有感。

橘世代／【關於繼承──高資產家庭篇】繼承者 傳承資產先養成

何時讓下一代接班？這對高資產大戶及企業主來說，是一個複雜的課題。中信銀行私人銀行處處長楊子宏表示，接班時間點的選擇往往與年紀不見得有直接相關，更多時候是與家族成員的動態變化緊導致。例如，孩子學成歸國、成家，或是第三代出生、有了孫子之後，生命階段的轉變，都會觸發創富第一代開始認真思考資產傳承與接班的安排。

台鐵列車「紅通通」最多誤點376分鐘乘客哀嚎 明首班車雙向恢復

台鐵今天樹林=鶯歌間電車線故障，經全力搶修及測試後，預計明天（28）日凌晨4時修復完成，首班車起全線恢復正常行駛。今晚查詢台鐵列車動態列表仍一片「紅通通」，最多誤點376分鐘，基隆等地火車站都誤點嚴重，民眾哀嚎，怨聲載道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。