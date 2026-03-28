台鐵昨大誤點 基層沉痛告白：缺人斷層低薪 高層還盤算「削肉」省成本

台鐵公司昨天因山佳站電車線故障，樹林至鶯歌間雙線不通，造成列車大誤點，台灣高鐵昨天下班尖峰時段加開2班次協助疏運。台鐵工務聯合會昨晚在「靠北台鐵」臉書社團發文，這不只是一句「螺絲鬆了」，是長期人力短缺、技術斷層等多重因素釀禍，「事故不是單一事件，它是沉痛的警訊」。

對於外界以一句「台鐵螺絲鬆了」來解讀，台鐵工務聯合會表示，對第一線的維修與工務人員而言，這從來都不是單一零件或某個人的問題，而是一場長期累積、且正在全面爆發的「結構性危機」-人力極度短缺，以及日益崩壞的經驗斷層。

「1個人當3個人用的現場日常」，台鐵工務聯合會表示，工電單位的同仁早已經不是「1人做1份工」，而是1個人在撐起2到3個人的業務量。每個單位動輒要負責10公里以上的轄區，巡檢的密度與工作負荷，早就遠遠超過體力與法規的合理範圍。人力不僅沒有隨著工作量等比例補足，高層的思維裡，居然還盤算著要進一步「刪減現場人力」來節省成本。這樣的決策，完全與現場實況脫節。

台鐵工務聯合會表示，付出與回報嚴重失衡，拿什麼留住人才？更現實的問題是，在這樣高風險、高強度、日夜顛倒的工作環境下，基層員工的薪資卻長期偏低。這已經嚴重影響了人員的留任意願。以電力相關的技術人員為例，很多人寧願選擇報考台灣電力公司擔任僱員，第2年的薪資就能達到約6萬元；反觀在台鐵，技術人員往往需要熬上將近20年的年資，才有機會達到相同的水平。當付出與回報如此嚴重失衡，人才自然持續流失。新血補不進來、舊人留不住，這是一個讓人無力的惡性循環。

「失去的10年：師徒制瓦解與技術斷層」，台鐵工務聯合會說，這也是為什麼台鐵的「經驗斷層」會不斷擴大的根本原因。台鐵曾在1997年至2007年期間，長達10年的時間全面停招特考。 這10年的空窗期，帶來了難以挽回的影響。台鐵的現場維修技術長期仰賴「師徒制」來手把手傳承。這10年的停招，直接導致師傅找不到徒弟，等到新徒弟終於招進來時，資深師傅卻已經準備退休。這種訓練人員模式的嚴重斷裂，對台鐵整體的維修技術與品質，產生了至今難以彌補的巨大衝擊。

台鐵工務聯合會表示，鐵路安全，仰賴的是日復一日、細緻而扎實的巡檢與維護。這些工作從來不只是「照表操課做過就好」，而是需要長年經驗的累積、手感的培養與技術的傳承。如今，資深人員逐漸流失，新進人員卻在「高壓」與「極度缺人」的環境中被快速消耗，根本無法擁有完整的養成期。很多過去能被資深師傅提前看破、預防的隱患，現在正因為經驗不足與人力緊縮，被迫讓全民承擔更高的風險。

台鐵工務聯合會說，令人遺憾的是，現場作為台鐵最重要的基石，不僅沒有被好好鞏固，反而不斷被忽視，甚至還有人試圖從這塊基石上繼續「削肉」來節省成本。當基層已經撐到極限，卻還要承受人力縮減與責任加重的雙重壓力，這樣的體制，到底憑什麼要求第一線去守住安全的最後一道防線？

「事故不是單一事件，它是沉痛的警訊」，台鐵工務聯合會表示，如果人力短缺的問題不正視、低薪現況不改善、這10年的經驗斷層不補強，今天是山佳，明天又會是哪裡？「我們不該總是等到更嚴重的事故發生，才願意承認問題早已存在」。