粉紅雨「櫻吹雪」必收！2026東京十大人氣賞櫻勝地

日本一年四季各具風情，從春天裡浪漫盛開的粉色櫻花、仲夏蟬鳴間的滿園綠意、暮秋染紅山頭的漫天楓葉，到寒冬裡白雪覆地的銀色國度，四季更迭的自然美景無不吸引大量遊客前往造訪。其中最令人矚目的，莫過於春日櫻花，每逢花季便會掀起一股追櫻熱潮，成為日本旅遊最具代表性的觀光盛事。

日本賞櫻名所百家爭鳴，誰才是今年最強的櫻花霸主？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，這次以東京為範圍，調查出人氣最高的十大賞櫻勝地。不論是能體驗乘船賞櫻的千鳥之淵，還是坐擁粉嫩櫻花與東京鐵塔完美同框的芝公園，每一處勝地都憑藉獨特的夢幻景致，強勢搶攻網友的社群版面。而在這場競爭激烈的爭霸戰中，究竟是經典名所穩坐冠軍，還是會有新興黑馬脫穎而出？答案馬上揭曉！

No.10 芝公園

名列第十的芝公園，是東京最古老的公園之一，同時也是不少旅人心中無可取代的追櫻勝地。這裡約種植了140株櫻花樹，品種以染井吉野櫻與山櫻為主。每逢3月下旬至4月上旬便會進入花期巔峰，整座公園宛如化身為一座巨大的粉色攝影棚，為這座城市套上一層夢幻濾鏡，讓人置身其中就能感受到春天的浪漫氣息。

芝公園的另一大特色，是在特定角度下能拍到東京鐵塔被櫻花簇擁的經典畫面，巧妙地構成一幅天然的櫻花相框絕景；而入夜後的芝公園則展現截然不同的魅力，櫻花在柔和光影的映襯下更顯柔媚旖旎，與遠方暖色調的東京鐵塔相映成趣，營造出淡淡的懷舊氛圍，令人流連。

地址：東京都港區芝公園1～4丁目

No.9 代代木公園

擁有「城市綠洲」美譽的代代木公園，是個一年四季都能感受日本自然風情的都市勝地，其中又以櫻花美景最為著名。此處緊鄰原宿站，不僅交通位置相當便利，更因開放式的遼闊空地而成為賞櫻的熱門景點。該地賞櫻區主要分布在步道與草地周邊，從2月底河津櫻搶先拉開序幕，緊接著在3月下旬，人氣滿點的染井吉野櫻接力綻放，將整個園區染成一片夢幻的淺粉色。

雖然代代木公園的櫻花數量並非最多，但仍坐擁數百株，營造出寬闊而舒適的賞櫻氛圍。每逢春季櫻花盛開時，許多遊客會帶著野餐墊來此休憩，席地而坐享受花見樂趣，感受都市中的悠閒春日氣息。

地址：東京都澀谷區代代木神園町2-1

No.8 澀谷櫻坂

位在澀谷鬧區的櫻丘櫻坂（渋谷さくら通り），是近年在社群平台上爆紅的隱藏版櫻花秘境，其距離澀谷車站僅4分鐘步程，交通位置十分便利。此處坡道約有150公尺長，兩側皆種滿了染井吉野櫻。雖然整條櫻花街不算長，但滿開的櫻花密度極高，構築成一條如夢似幻的粉紅隧道；加上入口處還有整齊排列的燈籠點綴，更增添浪漫唯美的氣息，讓人彷彿置身童話世界。

除了夢幻的櫻花隧道外，粉紅花海與城市景觀交織而成的都會浪漫也是一大亮點，帶來與傳統公園截然不同的賞櫻體驗；而櫻丘櫻坂的夜櫻景致更堪稱一絕，在櫻花季期間還有夜間點燈活動，約有250盞燈籠高掛於道路兩側，營造出極具浪漫的夜間賞櫻氛圍，是網路上人氣超高的夜櫻打卡點。

地址：日本東京都澀谷區櫻丘町24-1

No.7 井之頭恩賜公園

曾入選「日本櫻花名所100選」的井之頭恩賜公園，可說是東京春日裡最具詩意的座標。園內約有500棵櫻花樹，以染井吉野櫻為大宗，再搭配山櫻、寒櫻等其他品種點綴。每到3月下旬至4月上旬是櫻花的滿開期，其枝條會向池面延伸，形成宛如拱門般的水上櫻花隧道，畫面夢幻而壯觀；當櫻花飄落時，湖面上還會鋪滿浪漫花瓣，形成絕美的花筏景象，讓人忍不住沉浸於這場粉色盛宴之中。

白天的井之頭恩賜公園，不僅適合划船賞櫻，也是一處理想的野餐勝地，遊客可在草地上席地而坐，享受春日暖陽與櫻花陪伴的愜意時光；夜晚的櫻花季則有點燈活動，柔和燈光映照下的櫻花倒映於湖面，勾勒出寧靜幽美的浪漫夜色。無論白天或夜晚都各有不同風情，堪稱是東京春日裡最不能錯過的賞櫻名所。

地址：東京都武藏野市御殿山1-18-31

No.6 隅田公園

自江戶時代以來，隅田公園便是東京享負盛名的賞櫻名所。沿著隅田川綿延約1公里的河岸，種植逾500株櫻花樹，品種涵蓋優雅的染井吉野櫻、潔白的大島櫻，以及宛如粉紅瀑布般的枝垂櫻，三者構築出一座如夢似幻的櫻花長廊，若與春風偶遇，更有機會一睹傳說中的「櫻吹雪」奇景。除了沿岸漫步、欣賞櫻花隨風搖曳的姿態外，遊客也可搭乘屋形船或水上巴士，從河面視角飽覽岸邊的粉色世界，體驗別具風情的水上賞櫻。

此外，隅田公園另一大亮點，在於能捕捉櫻花與晴空塔同框的限定景致，浪漫花景與著名地標相互映襯，吸引眾多攝影愛好者特地前來取景。值得一提的是，每年3月底至4月初，園區還會舉辦熱鬧應景的櫻花祭，不只白天可品嚐充滿庶民風情的屋台小吃，入夜後也有夢幻的夜櫻點燈活動，讓這場追櫻體驗一路從白晝延續到夜晚，展現截然不同的浪漫風情。

地址：東京都墨田區向島1～向島5

No.5 靖國神社

靖國神社是日本最知名的神社之一，同時也是東京極具代表性的賞櫻名所。境內約種植500株櫻花樹，其以染井吉野櫻與山櫻為大宗，花期主要集中在3月下旬至4月上旬。每逢盛開時節，參道兩旁樹齡逾百年的櫻花同時綻放，粉色花海與莊嚴的大鳥居、古樸的神社建築交相輝映，勾勒出一幅充滿日式風情的春日畫卷。 最值得一提的是，參道內有三株櫻花樹被指定為標本木，每年春天，日本氣象廳便以此處的染井吉野櫻開花狀況作為「花季宣言」，當標本木綻放達一定程度，便象徵東京櫻花季正式揭開序幕。也因此，靖國神社不僅是賞櫻勝地，更承載著宣告春天來臨的重要指標。

地址：東京都千代田區九段北3-1-1

No.4 千鳥之淵

位於皇居西北側的千鳥之淵，因其V字形的護城河神似千鳥展翅飛翔的外型而得此名。在這條沿著護城河約有700公尺的綠道上，種植了密度極高的櫻花樹，品種以染井吉野和山櫻為主。每到3月下旬，櫻花就會進入滿開盛況，爆裂綻放的花海交織成一條遮天蔽日的粉紅隧道，畫面美不勝收。 而說到千鳥之淵最具特色的玩法，莫過於划船賞櫻。遊客可租用小船沿著河道划行，從水上欣賞兩岸櫻花枝條交錯、宛如櫻花瀑布傾瀉而下的震撼畫面，體驗不同於陸地的賞花樂趣。

隨著夜幕降臨，此處又會搖身一變為夜櫻打卡熱點。當柔和燈光點亮河岸，櫻花在夜色中顯得格外嬌媚，呈現出靜謐幽美的夢幻景象。不論是白天還是夜晚，千鳥之淵都提供極致沉浸的賞櫻體驗，兼具自然之美與歷史韻味，因此成為無數旅人心中最浪漫的追櫻勝地。

地址：東京都千代田區三番町2先

No.3 新宿御苑

坐落於繁華新宿心臟地帶的新宿御苑，是一座擁有百年歷史的皇室庭園，也是結合多元景觀的經典賞櫻名所。這裡的庭園特色分為三大風格，包括日本庭園、法式整形式庭園和英式風景庭園，巧妙融合東西方造園美學，被譽為近代西洋名園的代表之一。

新宿御苑一年四季皆有迷人景致，其中又以春櫻和楓紅聞名。此處光是櫻花品種就多達70種，花期也比其他名所更為持久，從2月的冬櫻率先揭開序幕，3月迎來山櫻、枝垂櫻與染井吉野櫻陸續盛開，到了4月仍有梅護寺數珠掛櫻、一葉櫻、關山櫻傲然綻放，形成了一場長達兩個月的粉色接力賽。園內不僅能欣賞日本庭園中映照水面的櫻花倒影，也能漫步於法式庭園的筆直櫻花大道，或在新宿門周邊感受大片櫻花林的壯觀景致。多層次的景觀設計與豐富花況，使其成為攝影愛好者與旅客爭相造訪的熱門取景地。

地址：東京都新宿區內藤町11

No.2 上野恩賜公園

拿下人氣亞軍的上野恩賜公園，是日本指定的「櫻花百選」名所之一。園內種植超過1000株櫻花，品種豐富多元，從早春綻放的河津櫻、大寒櫻，到花季主角染井吉野櫻接力登場。而公園內最具代表性的景觀，莫過於中央主幹道的櫻花隧道。每當花季來臨，兩側櫻花密集盛開，在空中交織成ㄧ條綿延不絕的粉紅隧道，鋪天蓋地的櫻花席捲而來，畫面簡直美得令人屏息。

除了主幹道的櫻花隧道，位於上野公園南側的不忍池同樣別具風情。沿岸櫻花輕垂於湖面，倒影隨波搖曳，營造出靜謐而優雅的氛圍，為熱鬧的公園增添一抹從容。每逢3月底至4月初，盛大的上野櫻花祭更將此處氣氛推向最高峰，大量遊客席地而坐，在落櫻紛飛下大啖美食，享受詩意滿滿的花見時光。

地址：東京都台東區 上野公園

No.1 目黑川

在本次東京賞櫻排行榜中，目黑川以高達3,421筆聲量毫無懸念地奪下人氣冠軍寶座。在這條綿延約4公里的河川岸邊，林立著800株櫻花樹，其中以色澤粉白、姿態優美的染井吉野櫻為絕對主流，河岸間也零星點綴著枝垂櫻、八重櫻與山櫻花，多元品種將整條河道裝點成浪漫的春日長廊，吸引無數遊客駐足拍照與漫步欣賞。然而，由於賞櫻人潮連年爆滿，造成人潮擁擠、交通混亂與垃圾問題等亂象頻生，引發當地居民強烈反彈。為了維持秩序，橋樑上還掛起「滯留禁止（禁止逗留）」的巨大布條，現場更是加派大量的保安人員駐守，讓以往的賞櫻盛況完全變調。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年4月3日，因目黑川櫻花進行了大幅度修剪，視覺效果與以往大不相同，網路出現大量討論聲浪，網友崩潰哀號表示，「變平頭了，沒有延伸交錯的浪漫感了」、「只能讓最美的這幕留在腦海中了」、「2019拍攝的夜櫻真的不復存在」。

地址：東京都目黑區中目黑2丁目附近

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月18日至2026年3月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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