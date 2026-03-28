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今起大回暖 下周一晚上鋒面再度通過 雷雨轟全台
周末天氣好轉，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今明兩天東北季風減弱，轉為高壓迴流的偏南風環境，各地氣溫回升偏暖。
今明兩天迎風側北部東部雲量仍偏多，仍有短暫陣雨機會，宜花地區需留意降雨影響；中南部大致維持晴時多雲，相對適合安排戶外活動。北部至東部高溫約24至27度，低溫約19至21度；中南部高溫約27至32度，低溫約20至23度。天氣風險公司說，類似偏暖、較穩定的型態，初步可延續到下周一白天。
不過，天氣風險公司表示，下周一晚上至下周三，鋒面再度通過，天氣轉不穩定，各地降雨機率明顯提高，可能出現短暫陣雨或雷雨；雷雨發生時需留意短時較大雨勢。下周四轉偏南風、氣溫回升，但環境仍偏潮濕不穩定，降雨機率仍高，體感也較悶熱。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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