今起大回暖 下周一晚上鋒面再度通過 雷雨轟全台

何時讓下一代接班？這對高資產大戶及企業主來說，是一個複雜的課題。中信銀行私人銀行處處長楊子宏表示，接班時間點的選擇往往與年紀不見得有直接相關，更多時候是與家族成員的動態變化緊導致。例如，孩子學成歸國、成家，或是第三代出生、有了孫子之後，生命階段的轉變，都會觸發創富第一代開始認真思考資產傳承與接班的安排。

2026-03-28 04:26