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天氣展望 未來2周水氣激增 中部以北降雨訊號較顯著
中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中後受鋒面與華南雲雨區影響，環境場水氣偏多，降雨機率增加，各地易有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區降雨訊號較為顯著，第2周仍有受鋒面影響的可能，惟預報不確定性較高。
中央氣象署說，鋒面通過及東北季風增強期間，北部及東北部氣溫稍降。春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，隨時留意氣象署的最新預報資訊。
第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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