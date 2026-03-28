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北東今濕涼明熱如夏 吳德榮：清明連假前鋒面強對流威脅 降雨時強時弱
天氣逐漸好轉，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面雲系減弱，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率。北台偏涼，中南部白天仍偏熱。北部17至24度、中部18至30度、南部19至33度、東部18至29度。
吳德榮說，明天、下周一各地恢復晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；明天氣溫升，下周一各地晴熱如夏。
不過，他說，下周二鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫陣雨或雷雨，下周三仍受鋒面影響，降雨範圍略擴大至中部；氣溫漸降，北台轉涼。
下周五開始4天清明節連續假期，吳德榮表示，下周四至4月5日鋒面在台灣附近徘徊，期間偶有強對流的威脅，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。但鋒面帶上的強對流消消長長，伴隨降雨也是有時強時弱。而模式對於強對流的位置及強度的模擬，則不斷調整，且各國模式並不一致，顯示模擬仍有變化、需持續觀察，莫急下定論。4月6日鋒面遠離，天氣好轉。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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