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健康你我他／徒步「城市旅遊」 煙花三月不發福

聯合報／ 文／張安華（北市信義）

春節前，我們夫妻倆很興奮，因為平常幫忙接送孫子女，完全沒空閒，想趁九天連假好好打牙祭。許多年菜廣告，如三杯雞、滷牛腱、佛跳牆、糖醋排骨、香烤鮭魚、櫻花蝦米糕、紅燒獅子頭、蒜香蜜汁大蝦等，無不誘人而食指大動，便利用空檔至附近賣場購齊了美味年菜，從除夕開始放懷享受。

接連飽食珍饈，靜態機會比平常多，年後竟出現脹氣、消化不良、疲倦、睡眠障礙等狀況，體態也變寬。讓我心生警惕，必須改變生活型態，才能恢復體態與健康。

我立刻擬訂健康減重方案，採用「城市旅遊」計畫，亦即利用徒步走遍大安森林公園、濕地公園及象山等風景區，來達成健康運動減重的目標。

最美的煙花三月季節，杜鵑和櫻花都開了、楊柳依依，草地上有第倫桃的尾聲，代表著季節交替林木換色，我們則向著前方旅途尋找悠閒綻放的日子，內心沒有烏雲、心靈晴空萬里，人生最美好便是如此吧。

正如丹．布朗小說「起源」所揭櫫的概念，藉著成為城市風景的心靈搭檔，終於協助我們快速驅逐了發福的陰霾。希望大家也能為自己找到平衡點，讓一切皆朝向幸福的新紀元出發吧。

濕地公園 減重 年菜

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