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愛肝達人站／各位，你們都是我們潛在的客戶！

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

多年前，有一天，一群好友受邀到一個地方參觀。大家才剛坐定，接待人員便笑著開口：「歡迎各位！各位都是我們潛在的客戶！」

眾人先是一愣，隨即露出會心的微笑。她接著補了一句：「早歸、晚歸，總有一天要歸；早來、晚來，總有一天要來！當然，不期待大家早來，不過早訂位有保障，空間也比較大，view也比較好喔！」

全場笑聲四起。原來這裡，是金山一處往生園區。笑聲過後，心裡卻不免多了一點安靜。因為這位小姐說的，是事實。

人類是萬物中的一種。有些植物可以活上千年百年，但地球上最聰明的動物——人類，壽命通常仍不過百歲。隨著醫療與衛生的進步，國人的平均壽命逐漸延長。回頭看清末，當時平均壽命只有四十多歲，古人感嘆：「未四十而視茫茫，髮蒼蒼」，在今天看來，竟像是提早進入老年。

壽命延長，固然是進步，但也帶來另一個現實——我們開始有機會變老。而「變老」，並不是一個抽象的概念，而是一連串身體機能的慢慢改變。

關節逐漸磨損，膝蓋與髖關節不再靈活；男性常見的攝護腺問題，讓人夜裡頻頻起身；女性進入更年期，身體與情緒都面臨轉變。再加上飲食西化與生活型態的改變，高血壓糖尿病、高血脂這些慢性病，逐漸成為日常的健康課題，心血管疾病也悄悄上升。

最讓人無奈的，還是癌症。癌症並不是「突然發生」，而是長年累積的結果。細胞在分裂的過程中，難免出現錯誤；年輕時，身體還能修補，但隨著年齡增加，修復能力下降，錯誤逐漸累積，終於在某個時刻「出問題」。換句話說，隨著年齡增長，風險本來就會上升。

也因此，定期檢查變得愈來愈重要。很多疾病，在早期其實沒有明顯症狀，一旦出現不適，往往已經錯過最佳時機。透過健康檢查，可以在問題還小的時候就發現，讓後續的處理更從容。

回頭想起那句話：「早歸、晚歸，總有一天要歸。」原本聽來像玩笑，卻也帶著一點現實的重量。但醫療的價值，不只是延後那一天的到來，而是讓這段過程更有品質。

那位接待小姐最後笑著說：「不急著來沒關係，但先了解一下環境也不錯。」聽起來像句行銷話，但每當參加公祭時或看到有些親友為爭財富而兄弟鬩牆時，這句「早歸晚歸」的警世之語便會在腦海中一直浮現，就是忘東忘西只有這句話不會忘記。阿門！

肝病防治學術基金會「苗栗縣頭份市免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：4月11日（六）

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