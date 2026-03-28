院長講堂／蔣永孝 整合神經醫學研究 生死關頭救回患者

台北神經醫學中心院長蔣永孝，是神經醫學領航者，整合臨床與研究。記者曾學仁／攝影

「神經醫學是一個成熟較晚的領域。」台北神經醫學中心院長蔣永孝回憶走進神經外科的原因，全因他在令醫學生們聞之色變的「神經解剖學」中拿到了最高分。這場因緣際會，開啟了他長達40年的神經外科行醫生涯，也讓他從一名對神經科學充滿好奇的學子，如今成為整合臨床與研究的神經醫學領航者。

空間敏感度高 投入神外領域

蔣永孝從小熱愛繪畫，對三維空間具有高度敏感度。回憶醫學生時期，神經解剖學向來被視為最具挑戰性的科目之一，腦組織在肉眼下呈現一片白茫，神經束與功能區難以辨識。然而，在他的腦海中，這些結構卻能自動轉化為立體圖像，如同將腦中的線條具象化於畫布之上。這樣的能力，使他得以更精準地定位病灶，也在一次次成功經驗中，逐漸培養出對神經科學的濃厚興趣。

儘管當時神經科學仍處於發展初期，影像診斷工具尚未成熟，許多同儕甚至勸他避免踏入這個被視為「高壓且艱難」的領域，蔣永孝仍選擇義無反顧投入。正因腦神經功能仍有大量未知，反而激發他持續探索的動力。他說：「當能在生死關頭挽回患者生命時，那份 成就感無可取代。」

臨床兼顧研究 提升整體醫療

三年前，蔣永孝接任隸屬台北醫學大學體系的台北神經醫學中心院長一職。他強調，神經醫學的發展無法仰賴單一專科，必須整合神經外科、神經內科、影像醫學、復健醫學與精神醫學等臨床資源，同時結合基礎科學研究，建立「臨床與研究並進」的雙軌模式。透過此一架構，臨床醫師在面對治療瓶頸時，能回溯至基礎研究尋找突破；而實驗室的新發現，也可迅速回饋至臨床應用，提升整體醫療效能。

隨著台灣邁入超高齡社會，腦中風、巴金森氏症及脊椎疾病等神經相關疾病日益增加，且有年輕化趨勢，神經外科臨床需求持續攀升。與此同時，人才流失問題卻日益嚴峻。蔣永孝指出，近年部分神經外科醫師轉往診所或醫學美容領域發展，主因在於高風險、高工時與報酬結構不對等，使年輕醫師投入意願降低。

從醫40年的台北神經醫學中心院長蔣永孝（右二），期許自己能持續站在第一線，並廣納更多神經外科人才。圖／蔣永孝提供

手術耗時高壓 規律運動紓壓

蔣永孝說，神經外科手術往往耗時數小時以上，面對的多為急重症個案，壓力與風險極高，但相關給付制度未能充分反映其專業價值。此外，醫療糾紛亦是影響醫師留任的重要因素之一。面對家屬情緒與壓力，醫師需在極短時間內調整心境，重新專注於下一位病患的診療，對心理素質是一大考驗。

長年投入高壓醫療工作，也讓蔣永孝深刻體會健康管理的重要性。他過去因工作繁忙，長期晚餐過晚且飲食不規律，導致嚴重胃食道逆流，甚至影響發聲功能。這段經歷讓他重新檢視生活型態，並將運動視為紓解壓力的重要方式。從年輕時的籃球與高爾夫，到如今規律步行，透過持續運動維持身體機能，也為長期投入神經外科領域奠定基礎。

醫療工作高壓，蔣永孝把運動當紓壓方式，也會抽空旅行調節生活步調。圖／蔣永孝提供

面對未來，蔣永孝認為，只有持續優化醫療環境與制度，並強化臨床與研究的整合，才能吸引更多優秀人才投入神經醫學領域，確保醫療體系的永續發展。他也期許自己持續站在第一線，在這條充滿挑戰的道路上，為更多患者帶來改變生命的可能。

蔣永孝

●年齡：68歲

●專長：神經重症醫療、腦中風、腦腫瘤、巴金森氏症、脊髓脊椎疾病

●現職：台北神經醫學中心院長

●學歷：國防醫學院醫學系、美國杜蘭大學醫務管理碩士、美國印地安大學醫用神經生物學博士

●經歷：北醫附醫研發副院長、神經外科主任、北醫神經醫學研究中心主任、北醫醫學系外科學科教授、三總神經外科部部主任、台灣神經脊椎外科醫學會理事長、中華民國中西結合神經醫學會理事長

給病人的一句話：

自我的健康照顧，是重要的事也是責任。