動防人員：放養犬傷人難釐責

餵食遊蕩犬釀追咬傷人事故頻傳。嘉義竹崎有吳姓婦人餵養十多隻流浪犬，去年多次追車、咬人，嘉義縣家畜所實地勘查遭辱罵推擠，吳涉嫌妨礙公務遭判拘役五十天，違反動保法裁罰八萬三千元。彰化和美、埤頭近期傳遊蕩犬傷人，都有飼主放養餵食，有七十六歲種婦人遭三犬追咬，渾身兩百多處傷口，讓人不捨。

基層動防人員坦言，放養稽查不易，若飼主不配合，無法強制出示身分證件，難以查核與釐清責任。

吳姓婦人在竹崎內埔村長期餵養流浪犬，自稱餵狗是「奉觀音指示」，因流浪狗聚集，去年多次發生追車、咬人與行人被追跌倒等意外，嘉義縣家畜疾病防治所巡視發現多處餵食器具與逾十隻狗狗聚集，儘管吳姓婦人丈夫曾承諾不再餵養，但嘉畜所仍持續接獲檢舉，疑似持續餵狗。

嘉畜所指出，動保法規定長期餵養視同飼主，吳未辦寵物登記、未打狂犬病疫苗、未絕育等，共裁罰八萬三千元，另犬隻影響公共安全，最高加罰一萬五千元；已捕獲十一隻肇事犬，絕育後收容，不再原地放養。

彰化縣和美鎮太平路附近傳有「猛犬軍團」，總數約十五隻，今年已多次追逐、咬傷路人或騎士。上月底有婦人遭犬隻追逐，一路逃進民宅仍遭追咬受傷，本月初有騎腳踏車婦人被犬隻追逐摔車，甚至有機車騎士白天經過，遭犬隻衝出民宅追咬。

彰化縣動防所調查，這批犬隻由一名婦人飼養，因病住院後，家中無人可接手照顧，將長期鍊養的犬隻放出，導致群聚遊蕩，目前已捕獲九隻，將依疏縱犬隻開罰飼主。

彰化埤頭七十六歲婦人本月中赴韭菜田採集，遭三隻狗圍攻，一度牽腳踏車欲逃離，不過狗兒追逐其後，導致婦人多次摔倒，不僅衣服被咬破，渾身超過二百處撕裂傷，送醫後多次清創手術搶救。警方調閱監視器，鎖定周邊一處養雞場疑為飼主，不過該場主否認，警方經當地民眾指認後，依過失傷害罪嫌函送。