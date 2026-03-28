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病團：罹癌年輕化 須職場協調指引

聯合報／ 記者林琮恩葉冠妤／台北報導

一名四旬卵巢癌友治療後欲重返職場，卻被列裁員名單，離職後因主動揭露病史，求職受阻。癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，復職、求職雙雙受阻，為青壯年癌友普遍處境，籲勞動部與衛福部合作制定「罹癌勞工職場溝通協調指引」。

癌症希望基金會與輔大社工系副教授劉一龍進行「癌友就業現況調查」，受訪者平均四十七歲，約七成仍在就業。調查發現，逾九成癌友期待企業提供彈性工時與工作調整，但實際僅約半數能獲支持。劉一龍分析，癌友治療期間多希望維持工作，但缺乏明確指引，導致公司行號協助安排工時與工作上無所適從，權益難落實。

蘇連瓔指出，每年新發癌症人數約十三萬人，逾半數為六十五歲以下青壯年族群，呼籲勞動部與衛福部合作訂出「罹癌勞工職場溝通協調指引」，提供企業、勞工明確依循方向。

針對治療期間請假與工作安排，蘇連瓔建議，癌友可搭配普通傷病假、事假、特休或留職停薪等制度，兼顧治療與工作，萬一因治療請假而被企業要求離職，切勿簽署自願離職書，且應申請服務證明書，以確保後續給付、補助等權益。

勞動部條平司黃琦雅表示，部長洪申翰前天已在立院允諾立委，將針對事業單位以業務緊縮等理由解僱罹癌勞工，獲面試合意聘僱後勞工健檢才確認罹癌，因此不再雇用等問題，在兩周內通函給地方政府轉知事業單位，要求事業單位守法。

職場 洪申翰 癌友

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