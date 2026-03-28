觀察站／長照政策 趕不上超高齡化速度

聯合報／ 本報記者陳雨鑫

才剛邁入超高齡化社會的台灣，人口老化速度持續快速推進，推估十年後老年人口將達百分之廿八、再過四十五年，將超過百分之四十，失能人口也同步攀升，再過十年，推估將從現行的八十萬人來到一一八萬人；過去廿年，長照資源多放在社區與居家服務，重症照顧資源有限，然而少子化下，居服人力不足，居家資源已難滿足長照家庭的需求。

根據衛福部統計，二○二一年使用喘息服務的人數為十二萬多人，到二○二四年已來到十九萬人，而這數字僅是冰山一角，更多長照家庭是使用完最多六十三小時的喘息服務後，還需自費繼續找喘息服務，才能夠在工作與照顧之間取得平衡。

衛福部推出「互助喘息」試辦計畫，最大的受惠者是平時偶有時間，或假日願意抽空付出照顧時間的照顧者，但對於那些平時根本抽不出時間，假日還得工作的照顧家庭而言，互助喘息幫助有限。

台灣的長照正面臨照顧者凋零、無能力等多重課題，但現行的長照資源布建仍是以「家庭」為中心，政府如今盼望能導入「社區」力量，但要社區發揮力量困難重重，每戶家庭的人力都在消失，要回到過往眷村互助照顧的環境，難透過幾個試辦計畫就能成形。

衛福部希望社區能提供長照資源，但同步也該思考如何導入更多人擔任居服員，無論是外籍人力或優化照服環境，才有辦法滿足紓緩照顧者的照顧壓力。

衛福部 老年人口 家庭 長照

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