學者：試辦長照互助喘息 交通是關鍵

台灣邁入超高齡社會，長照三點○今年上路，首度納入「互助喘息服務試辦計畫」，改變過去一對一照顧模式，但互助喘息仍難以完全助照顧者減壓，要防堵長照悲歌再現，恐需要更多資源投入。專家指出，互助喘息是日照與居服中折衷的方案，而互助喘息出了雙北地區，將面臨「交通」問題，需再克服，才有機會逐步助照顧者卸下重擔。

台北健康護理大學長期照護系主任陳正芬說，互助喘息在衛福部今年起推動試辦之前，家庭照顧者關懷總會與國科會已經試辦三年，試辦期間僅流失百分之十三點二的參與者，主因是試辦地點在偏鄉地區，參與者因「交通」影響而選擇離開互助喘息。

陳正芬表示，互助喘息若出了雙北市，就可能面臨交通問題，也使衛福部今年起的試辦計畫，需結合地方政府的力量，讓偏鄉照顧者可多利用「幸福小黃」等工具，降低城鄉落差。

她也坦言，互助喘息有所限制，過去的試辦過程中，有些經濟不寬裕者需兼多個工作、假日得加班者等，都會被互助喘息排除，過去試辦計畫對這類對象較為寬容，即使未能排班，仍讓他們家中的長輩送托，卻衍伸出「搭便車」行為。因此，現在長照三點○推動的互助喘息，才嚴格規定累計使用卅二小時喘息，未值班者，得暫停預約喘息服務。

對於無法加入互助喘息的長照家庭，則回歸原先的日照中心或機構喘息。陳正芬表示，互助喘息不會壓縮到長照現有的喘息時數，而是讓長照家庭可以「多一項選擇」。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，互助喘息是在現行的日照與居家服務中，一種新的折衷方式，未來長照家庭勢必會增加，從過去的經驗已知，照顧者若承擔太多責任，最終自己也會累出病，照顧者除了得好好做好自我照顧以外，政府也應提供更多資源，讓照顧者運用，才能幫助長照家庭不走向支離破碎。