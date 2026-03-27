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台鐵列車「紅通通」最多誤點376分鐘乘客哀嚎 明首班車雙向恢復

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台鐵列車動態「紅通通」最多誤點376分鐘，明首班車雙向恢復。記者游明煌／翻攝
台鐵列車動態「紅通通」最多誤點376分鐘，明首班車雙向恢復。記者游明煌／翻攝

台鐵今天樹林=鶯歌間電車線故障，經全力搶修及測試後，預計明天（28）日凌晨4時修復完成，首班車起全線恢復正常行駛。今晚查詢台鐵列車動態列表仍一片「紅通通」，最多誤點376分鐘，基隆等地火車站都誤點嚴重，民眾哀嚎，怨聲載道。

台鐵統計，受山佳至鶯歌間電力設備故障影響，樹林至鶯歌間單線雙向行車，到今晚9時影響列車156列、累計延誤共1萬1410分鐘。

台鐵基隆站說，下午單線雙向通行，各班次陸續疏運人潮，由於部分從基隆或七堵發車的自強號截短或延誤行駛，台鐵緊急加開從基隆站發車，開往苗栗或彰化等長途區間車因應，國光客運並加開班次協助疏運。

立委林沛祥辦公室人員今晚近6時到基隆火車站了解狀況，發現擠滿人潮，怨聲載道，多車誤點。

台鐵公司表示，今天上午9時17分起，山佳站電力設備故障，導致樹林=鶯歌間一度雙線不通，經搶修後，自下午1時15分起採單線雙向行駛，並自下午3時30分起基隆=新竹間自強號全面開放電子票證乘車。

立委林沛祥今晚說，許多民眾反映接駁動線和即時資訊不即時、不明確，他已要求台鐵公司，必須全面檢討緊急應變與即時資訊發布的機制，不要讓民眾在車站乾等，無所適從。

林沛祥 國光客運 基隆

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台鐵樹林-鶯歌間單線雙向行車 基隆-新竹間自強號開放電子票

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