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長照試辦 互助喘息 拿服務換照顧

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
長照三點○推出互助喘息試辦計畫，採「以服務換服務」機制。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
長照三點○推出互助喘息試辦計畫，採「以服務換服務」機制。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

長照三點○今年上路，衛福部昨宣布，正式推出「互助喘息」服務，改變過去一對一喘息照顧的模式，提出類似時間銀行概念，讓有需求的長照家庭，其照顧者可以值班一個時段，換得兩個時段的喘息，該服務今年起試辦一年，目前全台十六縣市共有五十個據點，預計三年後正式推行上路。

衛福部推估全台失能人口今年將來到八十萬人、失智人口已破卅五萬人大關，台灣的家庭結構已約有六成只有一到兩人，若家中有需要照顧的長輩，照顧者難有手足、親友分擔，照顧重擔加劇。衛福部昨宣布推出「互助喘息」試辦計畫，為原先的長照喘息服務以外的喘息資源，以「服務換服務」的方式，增加照顧者的喘息時間。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，「互助喘息」是運用日照中心於假日未開設的閒置場地，提供一位專業照服員搭配一到三位照顧者擔任值班員，以「二對多」的方式照顧四到十二名符合長照二到八級的被照顧者。

陳景寧說，參與互助喘息的照顧者，只要值一個時段，就能得到兩個時段的喘息，即「做一休二」的模式，每次值班最低時數為四小時，換言之，照顧者值班四小時，家中長輩就有八小時可於日照中心被照顧。倘若使用卅二小時的喘息服務，卻未值班的照顧者，將暫停預約喘息。

互助喘息採取會員制，使用互助喘息的照顧者，使用喘息時數時仍需部分自費，使用四小時日照中心需酌收一百元的餐點費與活動耗材費，八小時為兩百元。不過，要加入此計畫前，可免費體驗一次是否合適，值一次班換得兩個時段喘息，不需自費兩百元。

陳景寧表示，值班的照顧者並不僅限於一人，家中所有的親友都能替同一位被照顧者儲值喘息時數；該方案極為適合假日有時間的上班族、獨立照顧者、聘僱外籍看護、未有外人照顧經驗者等。

中華民國家庭照顧者總會常務理事陳正芬說，目前全世界推行「時間銀行」國家多為長期儲存制，但幾十年後能不能兌換不知道，台灣老化速度極快，首創互助喘息計畫採「做一休二」模式，在一年內即時交換、年底歸零，且中低收入家庭可免費使用。

衛福部 長照

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