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傳藝中心數位典藏技藝 歌仔戲藝師拿手劇目永流傳

中央社／ 台北27日電

為保存及傳承傳統表演藝術技藝，國立傳統藝術中心針對不同行當藝師的拿手劇目，進行數位技藝保存及示範解說，今天分享記錄歌仔戲藝師林美香、陳昭香及張秀琴的成果。

繼首期完成藝師小咪、孫榮輝、許亞芬及張孟逸的技藝紀錄後，傳藝中心今天舉辦藝師技藝數位保存上線宣告記者會，分享第2期成果，並邀請受記錄的傳主林美香、陳昭香及張秀琴親臨現場，演示教學戲齣精華。

傳藝中心主任陳悅宜表示，「台上一分鐘，台下十年功」，傳統表演藝術需經長期舞台歷練，才能成就「唱、念、做、打」的紮實功夫。自首期藝師技藝保存影音上線至今，已累積19萬觀看次數，顯見數位科技的力量無遠弗屆，有助於技藝保存及教學傳播，擴大影響力，無論身在何處，都可以觀賞藝師們的精彩技藝。

陳悅宜指出，第2期邀集歌仔戲優秀藝師林美香（旦）、陳昭香（生）及張秀琴（生、花面）錄製拿手劇目，親自示範，並講解唱念、口白、跤步手路等技藝心法。隨著影音上線，計畫再度邁向新里程，現階段第3期正在製作藝師唐美雲及陳勝在的保存影音。

第2期技藝保存內容經過1年多的籌劃錄製，完整保存藝師珍貴的拿手戲，更由藝師親自示範提點技藝訣竅，如林美香藝師在「石平貴與王寶釧·回窯」演示中，深刻體現「苦旦」唱念與水袖功的精髓。

陳昭香在「韓信」中展現紮實的小生工架，並將日常觀察結合戲曲基本功，精準揣摩韓信的醉步姿態；以收放自如的演技，生動展現韓信醉酒，從小生跨度至三花行當的表演層次變化。

張秀琴為歌仔戲界首名演繹花面鍾馗的女小生，在「鍾馗嫁妹」中，她透過文生的唱念，搭配「幌散鬃」與「蹬盤坐」等身段，傳達鍾馗生前懷才不遇的悲憤；轉變為鬼王後，則以「跳判」與「行路」展現懾人架式。

3名藝師技藝保存及說戲教學影音，即日起在傳藝中心「技藝．記憶」網站及YouTube頻道「藝師技藝保存」上線。

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