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通勤族崩潰…台鐵電車線故障「多班列車延誤」 預計28日首班車起恢復正常

中央社／ 台北27日電
台鐵電車線故障，從上午至今已造成多班列車大誤點，部分車站擠滿候車人潮。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台鐵電車線故障，從上午至今已造成多班列車大誤點，部分車站擠滿候車人潮。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

受電車線故障影響，台鐵樹林至鶯歌間今天一度雙線不通，造成列車大誤點，下午1時15分搶通單線行車，台鐵公司表示，經全力搶修及測試後，預計明天首班車起全線恢復正常行駛。

今天上午9時17分受電車線故障影響，台鐵樹林站到鶯歌站間一度雙線不通，經搶修後在下午1時15分起採單線雙向行駛，並針對部分延誤過多的區間車，採取截短或停駛，並自下午3時30分起，基隆至新竹間自強號（包括普悠瑪、太魯閣、EMU3000型）全面開放電子票證乘車。

為加強疏運旅客，台灣高鐵啟動運具聯防機制並宣布，在下班尖峰時段自台北站加開2班次全車自由座列車，分別開往左營與台中，停靠沿途各站。

不過，這起電車線故障事件，從上午至今已造成多班列車大誤點，部分車站擠滿候車人潮，至於何時能恢復雙線通車，台鐵晚間透過文字訊息表示，經全力搶修及測試後，預計明天首班車起全線恢復正常行駛。

根據台鐵統計，受山佳至鶯歌間電力設備故障影響，樹林至鶯歌間單線雙向行車，截至晚間9時為止，影響列車156列、累計延誤共1萬1410分鐘。

有關退、換票規定，台鐵表示，因受事故影響而中止乘車旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

至於因受事故影響致列車較表定時間遲延或運送遲延達45分鐘以上，台鐵指出，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票1張，定期票得免費延長使用期限1日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。

台鐵

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