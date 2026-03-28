橘世代／【關於繼承──高資產家庭篇】富不過三代？傳承四代才算成功

「在美國，所謂傳承成功的家族的定義，必須要傳承至少四代才算成功，而台灣由於目前能傳承至第四代的相當少數。」中信銀行私人銀行處處長楊子宏指出，「二○二六台灣超高資產客群財富洞察報告」調查發現，台灣高資產及超高資產客戶中，家族傳承最大的困擾在於「溝通」。

二○二四年同樣的報告顯示，溝通的障礙在於第二代不太敢講，但到了二○二六年，即使講了，也面臨不知如何透過輔助方式或專業結構來讓溝通成功的困境。目前台灣有約六成的高資客戶已屆五十、六十歲，子女也開始進入家族企業，雖然許多企業第二代已有清楚的接班想法，但整體而言，台灣家族仍普遍缺乏結構與系統性的規畫。

美國大企業家族擁有數代豐富且完整的傳承經驗。美國企業主通常能接受子女不繼承祖業，甚至將事業交由專業經理人打理，若孩子繼承家業卻表現不佳，照樣會被請下台。

為了打破魔咒，台灣企業主也開始運用多元工具，除了股權管理，更透過設立信託、閉鎖性公司及公司章程來限制股份移轉。成功的傳承需讓子女在養成過程中獲得支持，才能順利繼承事業，使家族財富穩健延續。