快訊

國際鑑識權威「華人神探」李昌鈺辭世 享壽87歲

聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【關於繼承──高資產家庭篇】繼承者 傳承資產先養成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
對於高資產家族而言，需要考慮的不只是財富的傳承，更是家族企業如何延續。圖為台灣董事學會舉辦的「華人家族企業年度論壇」。本報資料照片
對於高資產家族而言，需要考慮的不只是財富的傳承，更是家族企業如何延續。圖為台灣董事學會舉辦的「華人家族企業年度論壇」。本報資料照片

在討論家庭財富、父母口袋深度的繼承主題中，有一個為數不多，但是擁有多數資產的族群——高資產階級，財富傳承方式比一般家庭更為複雜，他們優先考慮的是順利接班，以及防範財務外流。

何時讓下一代接班？這對高資產大戶及企業主來說，是一個複雜的課題。中信銀行私人銀行處處長楊子宏表示，接班時間點的選擇往往與年紀不見得有直接相關，更多時候是與家族成員的動態變化緊導致。例如，孩子學成歸國、成家，或是第三代出生、有了孫子之後，生命階段的轉變，都會觸發創富第一代開始認真思考資產傳承與接班的安排。

接班養成先觀察志趣

一位金融業高層表示，在正式進入家族企業接班之前，台灣成功企業家普遍認同「養成」的重要性。這套養成計畫通常包含將子女送往國外接受嚴謹的訓練，具體路徑包括進入國際知名投資銀行上班，或是在好友的公司進行基層歷練。這種安排並非只是增加經歷，而是一個完整的養成過程，當企業主啟動這類計畫時，其實心中都已經有了明確的傳承念頭。

楊子宏引述美國華頓商學院講師William H. Alexander的經驗指出，接班計畫不是死板的職務填補，而應從孩子就學告一段落、進入成年階段時就開始。第一代企業主在這個階段最重要的任務是「觀察」，觀察每個孩子的個性、興趣與性向。並非每個孩子都有興趣承襲家族的行業，甚至有些孩子並不想繼承祖業。在美國的經驗中，企業家父母對此展現出高度的包容，甚至樂觀看待子女先在外創業。

中信銀行私人銀行處處長楊子宏說，創富者何時考慮接班通常與年紀關係不大。圖／楊子宏提供
中信銀行私人銀行處處長楊子宏說，創富者何時考慮接班通常與年紀關係不大。圖／楊子宏提供

創業視為多角化經營

這種「外放創業」的過程，被視為接班人養成的另一種維度。企業主可以透過子女在外打拚的表現，看清孩子的能耐與天賦。更重要的是，這對於家族事業的「多角化經營」大有幫助；透過子女創立的新公司，家族更有機會達成跨產業的合作與聯盟。如果子女在外創出一片天，母公司甚至可以透過轉投資方式，將子女的公司納入成為子公司，達成雙贏的傳承格局。

隨著時代演進，台灣企業家第二代受西方教育的比率遠高於第一代，這群深受西方文化影響的繼承者們，對於接班的看法與父輩有顯著不同。相較於二○二四年的調查中顯示的沉默與不敢言，到了「二○二六台灣超高資產客群財富洞察報告」發現，更多第二代開始主動發聲。他們不再滿足於傳統的口傳心授，而是強烈希望能用更有「制度化」的方式來進行傳承。

大戶渴望「家族辦公室」

這群第二代繼承者們對專業機構展現出極高的期待。他們希望接班過程不只是家族內部的家務事，而能有結構性、系統性的規畫。這種需求也帶動了高資產大戶對「家族辦公室」的重視，希望藉由銀行或專業機構提供的框架，協助家族在財富配置與事業接班上，建立起可長可久的運行機制。這種對制度化規畫的需求，反映在高資產客戶對「家族辦公室」的渴望。

真實版的繼承者們並非只是等待繼位，而是在第一代的觀察與布局下，經歷國際投行的洗禮、跨產業的創業磨練，最終在專業機構的結構化輔助下，走上一條更有制度的接班之路。這不僅是財富傳遞，也是關於眼界與能力的培訓。

繼承者們 資產 投資銀行

延伸閱讀

橘世代／【關於繼承──無產階級篇】無產媽媽心聲…顧好自己 就是幫孩子減少負擔

相關新聞

長照試辦「互助喘息」 拿服務換照顧

長照三點○今年上路，衛福部昨宣布，正式推出「互助喘息」服務，改變過去一對一喘息照顧的模式，提出類似時間銀行概念，讓有需求的長照家庭，其照顧者可以值班一個時段，換得兩個時段的喘息，該服務今年起試辦一年，目前全台十六縣市共有五十個據點，預計三年後正式推行上路。

學者：試辦長照互助喘息 交通是關鍵

台灣邁入超高齡社會，長照三點○今年上路，首度納入「互助喘息服務試辦計畫」，改變過去一對一照顧模式，但互助喘息仍難以完全助照顧者減壓，要防堵長照悲歌再現，恐需要更多資源投入。專家指出，互助喘息是日照與居服中折衷的方案，而互助喘息出了雙北地區，將面臨「交通」問題，需再克服，才有機會逐步助照顧者卸下重擔。

橘世代／【關於繼承──高資產家庭篇】繼承者 傳承資產先養成

何時讓下一代接班？這對高資產大戶及企業主來說，是一個複雜的課題。中信銀行私人銀行處處長楊子宏表示，接班時間點的選擇往往與年紀不見得有直接相關，更多時候是與家族成員的動態變化緊導致。例如，孩子學成歸國、成家，或是第三代出生、有了孫子之後，生命階段的轉變，都會觸發創富第一代開始認真思考資產傳承與接班的安排。

台鐵列車「紅通通」最多誤點376分鐘乘客哀嚎 明首班車雙向恢復

台鐵今天樹林=鶯歌間電車線故障，經全力搶修及測試後，預計明天（28）日凌晨4時修復完成，首班車起全線恢復正常行駛。今晚查詢台鐵列車動態列表仍一片「紅通通」，最多誤點376分鐘，基隆等地火車站都誤點嚴重，民眾哀嚎，怨聲載道。

院長講堂／蔣永孝 整合神經醫學研究 生死關頭救回患者

「神經醫學是一個成熟較晚的領域。」台北神經醫學中心院長蔣永孝回憶走進神經外科的原因，全因他在令醫學生們聞之色變的「神經解剖學」中拿到了最高分。這場因緣際會，開啟了他長達40年的神經外科行醫生涯，也讓他從一名對神經科學充滿好奇的學子，如今成為整合臨床與研究的神經醫學領航者。

北東今天春雨速攻 粉專：明顯降雨補水待下周另1波鋒面

今天清晨基隆北海岸、台中以北地區有雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、東部，春雨速攻注意，一波微弱鋒面正在通過台灣上空。雖然鋒面結構很糟，但已經足夠讓北部、東半部下起一波雨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。