橘世代／【關於繼承──高資產家庭篇】繼承者 傳承資產先養成

何時讓下一代接班？這對高資產大戶及企業主來說，是一個複雜的課題。中信銀行私人銀行處處長楊子宏表示，接班時間點的選擇往往與年紀不見得有直接相關，更多時候是與家族成員的動態變化緊導致。例如，孩子學成歸國、成家，或是第三代出生、有了孫子之後，生命階段的轉變，都會觸發創富第一代開始認真思考資產傳承與接班的安排。

接班養成先觀察志趣

一位金融業高層表示，在正式進入家族企業接班之前，台灣成功企業家普遍認同「養成」的重要性。這套養成計畫通常包含將子女送往國外接受嚴謹的訓練，具體路徑包括進入國際知名投資銀行上班，或是在好友的公司進行基層歷練。這種安排並非只是增加經歷，而是一個完整的養成過程，當企業主啟動這類計畫時，其實心中都已經有了明確的傳承念頭。

楊子宏引述美國華頓商學院講師William H. Alexander的經驗指出，接班計畫不是死板的職務填補，而應從孩子就學告一段落、進入成年階段時就開始。第一代企業主在這個階段最重要的任務是「觀察」，觀察每個孩子的個性、興趣與性向。並非每個孩子都有興趣承襲家族的行業，甚至有些孩子並不想繼承祖業。在美國的經驗中，企業家父母對此展現出高度的包容，甚至樂觀看待子女先在外創業。

中信銀行私人銀行處處長楊子宏說，創富者何時考慮接班通常與年紀關係不大。圖／楊子宏提供

創業視為多角化經營

這種「外放創業」的過程，被視為接班人養成的另一種維度。企業主可以透過子女在外打拚的表現，看清孩子的能耐與天賦。更重要的是，這對於家族事業的「多角化經營」大有幫助；透過子女創立的新公司，家族更有機會達成跨產業的合作與聯盟。如果子女在外創出一片天，母公司甚至可以透過轉投資方式，將子女的公司納入成為子公司，達成雙贏的傳承格局。

隨著時代演進，台灣企業家第二代受西方教育的比率遠高於第一代，這群深受西方文化影響的繼承者們，對於接班的看法與父輩有顯著不同。相較於二○二四年的調查中顯示的沉默與不敢言，到了「二○二六台灣超高資產客群財富洞察報告」發現，更多第二代開始主動發聲。他們不再滿足於傳統的口傳心授，而是強烈希望能用更有「制度化」的方式來進行傳承。

大戶渴望「家族辦公室」

這群第二代繼承者們對專業機構展現出極高的期待。他們希望接班過程不只是家族內部的家務事，而能有結構性、系統性的規畫。這種需求也帶動了高資產大戶對「家族辦公室」的重視，希望藉由銀行或專業機構提供的框架，協助家族在財富配置與事業接班上，建立起可長可久的運行機制。這種對制度化規畫的需求，反映在高資產客戶對「家族辦公室」的渴望。

真實版的繼承者們並非只是等待繼位，而是在第一代的觀察與布局下，經歷國際投行的洗禮、跨產業的創業磨練，最終在專業機構的結構化輔助下，走上一條更有制度的接班之路。這不僅是財富傳遞，也是關於眼界與能力的培訓。