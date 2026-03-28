快訊

國際鑑識權威「華人神探」李昌鈺辭世 享壽87歲

聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【關於繼承──高資產家庭篇】閉鎖公司 限制股份防外流

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

中部有企業主身為隱形冠軍，公司從未來上市成為上櫃、進而上市公司，短短時間家族財富大增十倍，中信銀行私人銀行處處長楊子宏指出，像這種財富快速成長時，也會促進資產大戶思考如何妥適分配財產。

他更觀察到，很多大戶在做子女的財富傳承時，經常會透過設立閉鎖公司來實現「婚姻保全」。具體作法是透過閉鎖公司的「公司章程」，嚴格限制股份的移轉。藉由章程上的限制，家族可以有效防堵股權外流，將外姓家族成員排除。這樣一來，即使子女未來婚姻生變，也能確保家族企業的股權完整性，免於因離婚財產分配而產生經營權糾紛。此外，對於傳承的工具與方式，除了股權之外，買保險或是透過私募產品也是重要方法。例如將大量的資金先鎖在私募產品中，再思考如何運用，包括設立信託或是成立投資公司，透過這些專業結構來達到資產保護的目的。

在資產布局的動機上，「二○二六台灣超高資產客群財富洞察報告」顯示，跨境需求已從單純的「規避風險」轉向「尋找投資機會」。高資大戶對地緣政治的認知更全面，不再局限於兩岸問題，而是放眼全球，如俄烏戰爭或美國的全球霸權地位。在這種全球視野下，海外資金大舉移回台灣，目前台灣已位列資金挪移配置前三大國別，僅次於新加坡與美國。

楊子宏指出，台灣高資及超高客戶六成以上為企業家，不只財富，事業也要傳承，這個現象在二○二六年更顯著。相較於兩年前，二○二六年的客戶更希望透過專業機構協助，更有結構與系統性規畫，透過有制度的方式，確保家族財富在傳承過程中，不因婚姻變動或地緣風險而流失。

地緣政治 美國 上市公司

延伸閱讀

財富管理大獎 中信蟬聯最佳財管銀行

彰銀進駐亞資高雄專區

財富管理大獎 台企銀創新服務奪雙獎

外銀：私募信貸贖回壓力升溫　系統性風險仍受控

相關新聞

長照試辦「互助喘息」 拿服務換照顧

長照三點○今年上路，衛福部昨宣布，正式推出「互助喘息」服務，改變過去一對一喘息照顧的模式，提出類似時間銀行概念，讓有需求的長照家庭，其照顧者可以值班一個時段，換得兩個時段的喘息，該服務今年起試辦一年，目前全台十六縣市共有五十個據點，預計三年後正式推行上路。

學者：試辦長照互助喘息 交通是關鍵

台灣邁入超高齡社會，長照三點○今年上路，首度納入「互助喘息服務試辦計畫」，改變過去一對一照顧模式，但互助喘息仍難以完全助照顧者減壓，要防堵長照悲歌再現，恐需要更多資源投入。專家指出，互助喘息是日照與居服中折衷的方案，而互助喘息出了雙北地區，將面臨「交通」問題，需再克服，才有機會逐步助照顧者卸下重擔。

橘世代／【關於繼承──高資產家庭篇】繼承者 傳承資產先養成

何時讓下一代接班？這對高資產大戶及企業主來說，是一個複雜的課題。中信銀行私人銀行處處長楊子宏表示，接班時間點的選擇往往與年紀不見得有直接相關，更多時候是與家族成員的動態變化緊導致。例如，孩子學成歸國、成家，或是第三代出生、有了孫子之後，生命階段的轉變，都會觸發創富第一代開始認真思考資產傳承與接班的安排。

台鐵列車「紅通通」最多誤點376分鐘乘客哀嚎 明首班車雙向恢復

台鐵今天樹林=鶯歌間電車線故障，經全力搶修及測試後，預計明天（28）日凌晨4時修復完成，首班車起全線恢復正常行駛。今晚查詢台鐵列車動態列表仍一片「紅通通」，最多誤點376分鐘，基隆等地火車站都誤點嚴重，民眾哀嚎，怨聲載道。

院長講堂／蔣永孝 整合神經醫學研究 生死關頭救回患者

「神經醫學是一個成熟較晚的領域。」台北神經醫學中心院長蔣永孝回憶走進神經外科的原因，全因他在令醫學生們聞之色變的「神經解剖學」中拿到了最高分。這場因緣際會，開啟了他長達40年的神經外科行醫生涯，也讓他從一名對神經科學充滿好奇的學子，如今成為整合臨床與研究的神經醫學領航者。

北東今天春雨速攻 粉專：明顯降雨補水待下周另1波鋒面

今天清晨基隆北海岸、台中以北地區有雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、東部，春雨速攻注意，一波微弱鋒面正在通過台灣上空。雖然鋒面結構很糟，但已經足夠讓北部、東半部下起一波雨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。