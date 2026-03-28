橘世代／【關於繼承──高資產家庭篇】閉鎖公司 限制股份防外流

中部有企業主身為隱形冠軍，公司從未來上市成為上櫃、進而上市公司，短短時間家族財富大增十倍，中信銀行私人銀行處處長楊子宏指出，像這種財富快速成長時，也會促進資產大戶思考如何妥適分配財產。

他更觀察到，很多大戶在做子女的財富傳承時，經常會透過設立閉鎖公司來實現「婚姻保全」。具體作法是透過閉鎖公司的「公司章程」，嚴格限制股份的移轉。藉由章程上的限制，家族可以有效防堵股權外流，將外姓家族成員排除。這樣一來，即使子女未來婚姻生變，也能確保家族企業的股權完整性，免於因離婚財產分配而產生經營權糾紛。此外，對於傳承的工具與方式，除了股權之外，買保險或是透過私募產品也是重要方法。例如將大量的資金先鎖在私募產品中，再思考如何運用，包括設立信託或是成立投資公司，透過這些專業結構來達到資產保護的目的。

在資產布局的動機上，「二○二六台灣超高資產客群財富洞察報告」顯示，跨境需求已從單純的「規避風險」轉向「尋找投資機會」。高資大戶對地緣政治的認知更全面，不再局限於兩岸問題，而是放眼全球，如俄烏戰爭或美國的全球霸權地位。在這種全球視野下，海外資金大舉移回台灣，目前台灣已位列資金挪移配置前三大國別，僅次於新加坡與美國。

楊子宏指出，台灣高資及超高客戶六成以上為企業家，不只財富，事業也要傳承，這個現象在二○二六年更顯著。相較於兩年前，二○二六年的客戶更希望透過專業機構協助，更有結構與系統性規畫，透過有制度的方式，確保家族財富在傳承過程中，不因婚姻變動或地緣風險而流失。