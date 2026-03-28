橘世代／【關於繼承──高資產家庭篇】稅務治理 維持豪門競爭力

過去的財富觀念中，高資產大戶談到稅務，目標往往是「節稅」甚至「避稅」。然而，安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔指出，隨著全球稅務環境進入高度透明化的時代，傳統的避稅手段已不再管用，取而代之的是一種全新的豪門顯學——稅務治理。

林志翔分析，在全球追稅浪潮夾擊下，家族資產的隱密性已大幅降低。高資產族群不再能靠設立境外公司來隱匿財富，因為稅務機關的數據交換速度已超乎想像。此背景下，「稅務治理」成為家族企業的一種競爭力。

所謂的稅務治理，是將家族的財富結構透過數位化的方式重新整理，畫出清晰的「稅務地圖」，讓家族成員在做投資或分配決策前，先一步掌握潛在的風險與成本。林志翔強調，稅務治理好的家族，在面對地緣政治變動或跨國法規稽查時，展現出的韌性遠高於那些帳目混亂、只求避稅的家族。

林志翔觀察到，現代家族傳承面臨的一個大問題是「資訊斷層」。第一代與第二代在討論財富傳承時，往往缺乏準確的底層數據支持。透過導入ＡＩ與資料治理工具，安永協助高資產族群將零散在各國、各工具（如股權、保險、信託）中的資產數據進行整合。

這種數位治理的亮點在於：當家族財富被數據化後，第二代接班人可以更有系統地參與管理。他們不再是接下一筆糊塗帳，而是接下一套具備制度化流程的資產地圖。透明度不僅降低了代際溝通的摩擦，更能在面臨國際稅務查核時，迅速提供合規證據，這就是林志翔所說的競爭力。