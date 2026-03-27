基隆火車站擠滿人！台鐵誤點「發車時間未定」 林沛祥：資訊不明爆民怨要檢討

台鐵山佳站今天上午電力設備故障，導致樹林=鶯歌間一度雙線不通，經搶修後下午1時15分起採單線雙向行駛，到今晚下班尖峰時間基隆火車站仍是大誤點，誤點20到40分鐘，車站擠滿人潮，怨聲載道。立委林沛祥說，許多民眾反映接駁動線和即時資訊不明確，已要求台鐵全面檢討緊急應變與即時資訊發布機制。

立委林沛祥辦公室人員今晚近6時到基隆火車站了解狀況，發現擠滿人潮，怨聲載道，火車不知何時來，一團混亂，發車時間都寫未定。

台鐵公司表示，今天上午9時17分起，山佳站電力設備故障，導致樹林=鶯歌間一度雙線不通，經搶修後，自下午1時15分起採單線雙向行駛，對號列車維持正常行駛，城際運能不受影響，但行駛列車平均延誤約20到40分鐘。對於部分延誤過多之區間車將截短或停駛；並自下午3時30分起基隆=新竹間自強號全面開放電子票證乘車。

林沛祥今晚說，樹林至鶯歌間雙向列車一度全面停駛，也導致基隆=新竹所有車次都受到影響。經確認，台鐵搶修後先恢復單線雙向通車，目前持續搶修中，預計明天首班車才能恢復雙向通車。

林沛祥指出，台鐵目前的疏運及補償方案，第一、下午3時30分起，基隆=新竹間自強號全面開放電子票證乘車；第二、該地區啟動公路接駁車，讓民眾可以有替代交通工具搭乘。

第三、因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費；因受事故影響致列車較表定時間遲延或運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票一張，定期票得免費延長使用期限一日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。

林沛祥表示，這次的事件，有許多民眾反映接駁動線和即時資訊不即時、不明確，他已要求台鐵公司，必須全面檢討緊急應變與即時資訊發佈的機制，不要讓下班、返鄉民眾只能在現場乾等，無所適從。