水氣仍偏多！30日兩波鋒面接力 中部以北防雷雨、大雨

氣象署表示，明天受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，且水氣仍偏多，30日晚起兩波鋒面接力，中部以北與東北部轉為陣雨或雷雨，北部有局部大雨機率。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼、水氣偏多，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫陣雨，其中宜蘭、花蓮地區需留意局部較大勢；中南部則為多雲到晴，午後山區有零星降雨。

黃恩鴻表示，29日、30日東北季風減弱，氣溫回升。各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星雨；不過30日晚間起鋒面接近，北部地區將轉為短暫陣雨或局部雷雨的天氣型態。

黃恩鴻提醒，下週將有兩波鋒面影響。3月31日、4月1日首波鋒面通過，中部以北及東北部降雨趨於明顯，有短暫陣雨或局部雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率；4月2日、3日另一鋒面緊接著接近，中部以北降雨機率持續偏高，南部山區亦有局部陣雨。

氣溫方面，未來一週北部及宜花高溫約23至25度，中南部及台東地區高溫可達29至32度，南部更有機會超過30度；低溫部分全台約在18至21度。

此外，氣象署提醒，29日晚至30日清晨馬祖及北部地區有局部霧或低雲影響能見度。春季天氣變化快速，預報不確定性較大，請民眾隨時留意最新氣象資訊。