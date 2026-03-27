快訊

柯文哲遭重判檢方研議上訴 律師：二審刑度可能更重

台中恐怖情殺！年輕女脖子插刀倒大馬路送醫不治 狠男落網戒護就醫

伊朗搬出核彈背心自殺攻擊？ 美副總統范斯挨轟販賣恐懼：太作秀

聽新聞
0:00 / 0:00

水氣仍偏多！30日兩波鋒面接力 中部以北防雷雨、大雨

中央社／ 台北27日電
氣象署表示，明天受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，且水氣仍偏多。圖／聯合報系資料照
氣象署表示，明天受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，且水氣仍偏多。圖／聯合報系資料照

氣象署表示，明天受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，且水氣仍偏多，30日晚起兩波鋒面接力，中部以北與東北部轉為陣雨或雷雨，北部有局部大雨機率。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼、水氣偏多，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫陣雨，其中宜蘭、花蓮地區需留意局部較大勢；中南部則為多雲到晴，午後山區有零星降雨。

黃恩鴻表示，29日、30日東北季風減弱，氣溫回升。各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星雨；不過30日晚間起鋒面接近，北部地區將轉為短暫陣雨或局部雷雨的天氣型態。

黃恩鴻提醒，下週將有兩波鋒面影響。3月31日、4月1日首波鋒面通過，中部以北及東北部降雨趨於明顯，有短暫陣雨或局部雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率；4月2日、3日另一鋒面緊接著接近，中部以北降雨機率持續偏高，南部山區亦有局部陣雨。

氣溫方面，未來一週北部及宜花高溫約23至25度，中南部及台東地區高溫可達29至32度，南部更有機會超過30度；低溫部分全台約在18至21度。

此外，氣象署提醒，29日晚至30日清晨馬祖及北部地區有局部霧或低雲影響能見度。春季天氣變化快速，預報不確定性較大，請民眾隨時留意最新氣象資訊

東北季風 鋒面 雷雨 氣象資訊

延伸閱讀

春雨可期？氣象署：鋒面下周二影響至清明連假 不排除強降雨

明顯雨帶正在通過北台灣上空 粉專示警這兩縣市雨勢大

春雨來了！中彰投以北到宜蘭今防雷雨 下午雨勢漸歇原因曝

春雨今狂轟中部以北 吳德榮：周日轉熱如夏 下周鋒面有強對流威脅

相關新聞

基隆火車站擠滿人！台鐵誤點「發車時間未定」 林沛祥：資訊不明爆民怨要檢討

台鐵山佳站今天上午電力設備故障，導致樹林=鶯歌間一度雙線不通，經搶修後下午1時15分起採單線雙向行駛，到今晚下班尖峰時間基隆火車站仍是大誤點，誤點20到40分鐘，車站擠滿人潮，怨聲載道。立委林沛祥說，許多民眾反映接駁動線和即時資訊不明確，已要求台鐵全面檢討緊急應變與即時資訊發布機制。

台鐵電車線故障列車延誤 高鐵加開2班自由座疏運

受台鐵山佳至鶯歌間電車線故障影響，多班列車延誤。為協助疏運，台灣高鐵表示，今天下班尖峰時段，將自台北站加開2班次全車自由...

水氣仍偏多！30日兩波鋒面接力 中部以北防雷雨、大雨

氣象署表示，明天受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，且水氣仍偏多，30日晚起兩波鋒面接力，中部以北與東北部轉為陣雨或雷...

北東今天春雨速攻 粉專：明顯降雨補水待下周另1波鋒面

今天清晨基隆北海岸、台中以北地區有雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、東部，春雨速攻注意，一波微弱鋒面正在通過台灣上空。雖然鋒面結構很糟，但已經足夠讓北部、東半部下起一波雨勢。

愛滋確診人數今年1、2月反升 羅一鈞曝可能原因

近年國內性傳染病疫情呈現不同變化趨勢，梅毒病例持續增加，而愛滋病雖呈下降趨勢，不過疾管署長羅一鈞表示，去年1、2月新增人數為125人，不過今年同期有反升有154人，評估可能是去年篩檢試劑免運及擴大篩檢政策篩出黑數，代表相關宣導及防護作為都不能鬆懈。

咒術 0 展閉展倒數最後一週！新番最終回再爆話題

而隨著新番熱度推升下，由聯合數位文創於松菸舉辦的「咒術迴戰展 劇場版 咒術迴戰 0 篇」，亦正式進入閉展倒數的最後階段

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。