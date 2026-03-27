以藝術詮釋新想像 北美館「造公園」展登場

讓大小朋友以藝術開啟對「公園」的多重想像，北美館兒藝中心明天起推出「造公園」展，邀集共9組藝術家，游泳池、溜滑梯、翹翹板都有了全新面貌，從中也回應歷史痕跡。

台北市立美術館地理位置鄰近花博公園，隔著中山北路的圓山園區過去即是台灣首座近代公園「圓山公園」，於1897年對外開放。園區內保存圓山文化層遺址，也曾於1915年與1938年先後設立動物園與遊樂園，台北廣播電台（前身為台北市市政廣播電台）後也遷入，映照此地在不同歷史階段承載的多元公共角色。

北美館透過新聞稿表示，「造公園」展以圓山公園的歷史脈絡為前期研究基礎，透過「形狀與感知」、「自然與建構」及「公共性與再想像」子題，引導觀眾重新思考人與自然、人與人之間的關係，並在參與及觀看之中，開啟一場與歷史持續對話的過程。

「造公園」展以「公園的奇想」為出發點，由北美館策展人王瑋婷策劃，邀請石孟鑫、李鈺淇、吳燦政、明白實驗所（李明潔、李欣穎）、倪祥、陳姿尹、陳萬仁、楊雨樵與蕭聖健等9組藝術家共同參與，展出作品涵蓋立體、錄像、複合媒材與聲音裝置等，其中包含3件全新委託創作。

藝術家將公園中的路燈、遊具、涼亭、球場等元素，凝聚為「形狀與感知」，如陳姿尹的作品「Lightup and down」以翹翹板為意象，隨著光線明暗的變化而產生傾斜，藉此向觀眾提出「光是否具有重量」的提問。

陳萬仁的錄像作品「深邃而璀璨的憂鬱」以空拍機視角俯瞰水面，在策展脈絡上呼應1920至1930年代台灣公園相繼設置游泳池的歷史背景。

展中特別設置「靈感草稿：公園設計」與「地底下的美術館，上面的公園」觀眾創作區域，邀請觀眾在參觀展覽後發揮想像力，描繪並打造出心中理想的公園樣貌。以此回應北美館正以「花博公園美術園區」為基地擴建新館的當下情境。

「造公園」展明天起將在北美館兒藝中心展出至8月30日。