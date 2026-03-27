健盟提出「強未病、控欲病、治已病」的全新健康促進理念

健保署將於3/28日在228紀念公園舉辦「健保31週年慶祝活動」，台灣健康運動聯盟（健盟）在現場提出「強未病、控欲病、治已病」的理念。秘書長張東洋強調: 健保的價廉物美已享譽全球，但也造成國人對自我健康促進的忽視，而且在中央不同部會的職掌中，產生「三個和尚挑水」的整合難度。透過社會資源的結合促成個人「養成規律運動與健康促進習慣」是健康的源頭，醫護是善後，源頭沒做好，善後必超忙，做好源頭管理應屬當前重大任務。

健盟特在活動現場邀兩家業者展出科技病灶早篩設備，而國內已有逾十家公司研發出能分別針對多種器官執行此種快速、簡易檢測的功能需求，適合應用於職場等處造福國人。

企業機關等職場是推動強未病與控欲病最有力道的場域，而ESG認證來得更是時候。

目前的社會氛圍也已漸到位，欣見願強力支持的石崇良部長，而健盟的簡文仁與詹鼎正兩位副理事長則是 賴總統「健康台灣」推動委員會的委員，另健盟現任理事長李萬吉更是以身作則，帶領他的康軒文教集團兩千名員工投入運動，最難得的是其中約600名獲得國際鐵人三項認證。現在是企業機關動起來，達成「健康台灣」國家願景的好機會，更能讓「健康台灣艦隊」航向全球。

健盟建議政府出面邀請已投入健康產業多年的科技巨擘，如華碩、廣達、鴻海等領頭組建「健康台灣艦隊」，結合諸多健康促進的中小企業，先在台打造成功案例，即可航向全球，造福人類。