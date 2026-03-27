國衛院研究揭網路成癮腦波特徵 如煞車油門同踩

上網已成現代人每天日常，但也衍生成癮隱憂。國衛院研究偵測腦波訊號發現，網路成癮高風險者大腦會「腦區同步化」，無法好好調節需求，如「煞車同時踩油門」，降低運轉效率。

隨著網路普及，網路成癮問題逐漸受到重視，其經常伴隨衝動控制變差、注意力不集中、情緒困擾，也常與憂鬱、焦慮等狀況同時出現。

國家高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文表示，此項研究突破過往臨床判斷多依賴自評量表，較缺乏客觀生物指標的困境，提供了以非侵入性、相對低成本的腦波訊號為基礎的分析架構，研究結果已發表於國際頂尖期刊「心理醫學」（PsychologicalMedicine）。

黃緒文接受中央社記者採訪說明，大腦是極具可塑性的器官，而近年網路上被廣泛應用的遊戲、短影音、社交媒體等，都被精心設計來吸引觀看者注意力，節奏與聲光效果都非常快速，此外，寶物、按讚數等都是立即獎賞。而大腦為了適應這樣的高強度刺激與快速回饋，會改變神經迴路。

研究團隊招募了92名18至25歲大學生，依網路使用習慣區分為「網路成癮高風險」與「低風險」2組。比照其腦波發現，網路成癮高風險組在多個頻段中呈現較高的「腦區同步化現象」，其中以Delta（δ）波與Gamma（γ）波頻段最為顯著。

黃緒文解釋，大腦的不同區域，就像交響樂團要演奏出一首好聽的曲子，應該不同的樂器輪流做到大聲、小聲。而所謂的「腦區同步化現象」，就像是各種樂器無法依照指揮控制音量。

不同腦波表現，黃緒文說明，Delta波有顯著差異的連結多集中於額葉區域。其是非常慢的神經訊號，多在深層睡眠時訊號最明顯，或是在得到獎賞或對獎賞有需求的時候，訊號會較明顯，異常就暗示這些人的大腦深層對網路刺激有很強的渴望。

Gamma波顯著的同步化連結分布在全腦多處區域，特別是枕葉。黃緒文說明，Gamma波是非常快的腦波，與大腦高階認知功能，包含高階注意力集中、資訊整合、衝動控制（想說某些話、打人等行為控制）都會看到，在處理困難工作問題、學生解數學或自然科學題目等，需要高度專注的時候也會活躍。

黃緒文指出，網路成癮高風險者的腦波顯示，他們的大腦「就像同時踩著煞車與油門」，無法好好調節需求，因此在行為上可能表現出無法停止使用網路，且在與真人面對應時容易分心、不耐煩。好消息是，因大腦可塑性強，有望透過其他生活習慣重塑神經迴路，讓大腦重獲深層思考能力。