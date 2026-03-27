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台鐵電車線故障列車延誤 高鐵加開2班自由座疏運
受台鐵山佳至鶯歌間電車線故障影響，多班列車延誤。為協助疏運，台灣高鐵表示，今天下班尖峰時段，將自台北站加開2班次全車自由座列車，分別開往左營與台中，停靠沿途各站。
台鐵西部幹線受今天上午山佳至鶯歌間電車線故障影響，樹林站到鶯歌站間雙線一度不通，經搶修後，下午1時15分起採單線雙向行駛，對號列車維持正常行駛；另針對部分延誤過多的區間車，將截短或停駛，並自下午3時30分起，基隆至新竹間自強號（包括普悠瑪、太魯閣、EMU3000型）全面開放電子票證乘車。
為協助疏運受影響的旅客，台灣高鐵啟動運具聯防機制，高鐵透過文字訊息表示，今天下班尖峰時段，將自台北站加開2班次全車自由座（商務車廂除外）列車，以協助疏運，分別開往左營與台中，並停靠沿途各站。
根據台灣高鐵公布的加班車資訊，南下8825車次為台北站（晚間6時25分出發）往左營站（晚間8時50分抵達）；南下8527車次為台北站（晚間7時5分出發）往台中站（晚間8時6分抵達）。
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