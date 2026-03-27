國5銜接蘇花改、蘇花安計畫 目標121年通車

交通部推動國5銜接蘇花改計畫，交通部今天表示，預計8月上網公告工程標招標、116年開工，通車後有望節省行車時間15分鐘，而蘇花安計畫年底將陸續辦理招標作業，皆目標121年通車。

因應台9線蘇花公路山區路段改善計畫在109年全面完工通車，往返台北、宜花東車流增加，為紓解國道5號蘇澳交流道至蘇花改蘇澳隧道間的市區交通，交通部高速公路局推動國道5號銜接蘇花改公路計畫，行政院113年11月核定建設計畫。

計畫起點由蘇澳交流道往南延伸銜接台9線蘇花公路，長度約6.8公里，雙向4車道配置，包含5座隧道約3.3公里，5座橋梁約3.1公里以及0.4公里路堤塹路段，總經費約新台幣370.2億元。

交通部路政及道安司簡任技正黃勝興今天在記者會中表示，今年1月中已將基本設計報告書相關資料提報公共工程委員會，原先3月25日將進行審議，但因故延期，若後續經費審議順利，8月將上網公告工程標招標，希望決標後趕快進入施工階段，預計116年開工。

路政及道安司科長衛俊安指出，此計畫道路定位為高速公路與省道間聯絡道，兼顧交通系統轉換及速率緩衝，設計速度採每小時80公里。

至於可節省多少行車時間，黃勝興說明，由原先行經市區道路，未來通車後改走國道，行駛距離縮短逾2公里，約可節省10到15分鐘行車時間。

針對目標完工期程，黃勝興表示，希望能配合公路局正在辦理「台9線蘇花公路安全提升計畫」進度，朝121年底全線通車目標推動。

蘇花安計畫全長約29.9公里，共分為蘇澳-南澳、和平-和中以及和仁-崇德等3個改善路段，其中蘇澳-南澳段由蘇花改計畫東澳端點起，以4.7公里長隧道通過山區路段，續以高架橋通過南澳平原區後銜接蘇花改計畫南澳北溪橋。

其他和平-和中段由蘇花改計畫漢本路堤起，採4.8公里長高架橋平行北迴鐵路，銜接蘇花改計畫中仁隧道北口；和仁-崇德段則由蘇花改計畫中仁隧道南口起，以10.2公里長隧道通過太魯閣國家公園後銜接太魯閣大橋北側，並於崇德設置服務區。

交通部表示，蘇花安計畫115年底陸續辦理工程標招標作業，全線預計121年通車。