快訊

台中西區驚傳砍人！20多歲年輕女疑脖子中刀 失去呼吸心跳

股民們意外嗎？ 中鋼股東會紀念品竟是它

才洗刷染毒臭名！44歲男星驚傳身亡 經紀公司急回應

聽新聞
0:00 / 0:00

國5銜接蘇花改、蘇花安計畫 目標121年通車

中央社／ 台北27日電

交通部推動國5銜接蘇花改計畫，交通部今天表示，預計8月上網公告工程標招標、116年開工，通車後有望節省行車時間15分鐘，而蘇花安計畫年底將陸續辦理招標作業，皆目標121年通車。

因應台9線蘇花公路山區路段改善計畫在109年全面完工通車，往返台北、宜花東車流增加，為紓解國道5號蘇澳交流道至蘇花改蘇澳隧道間的市區交通，交通部高速公路局推動國道5號銜接蘇花改公路計畫，行政院113年11月核定建設計畫。

計畫起點由蘇澳交流道往南延伸銜接台9線蘇花公路，長度約6.8公里，雙向4車道配置，包含5座隧道約3.3公里，5座橋梁約3.1公里以及0.4公里路堤塹路段，總經費約新台幣370.2億元。

交通部路政及道安司簡任技正黃勝興今天在記者會中表示，今年1月中已將基本設計報告書相關資料提報公共工程委員會，原先3月25日將進行審議，但因故延期，若後續經費審議順利，8月將上網公告工程標招標，希望決標後趕快進入施工階段，預計116年開工。

路政及道安司科長衛俊安指出，此計畫道路定位為高速公路與省道間聯絡道，兼顧交通系統轉換及速率緩衝，設計速度採每小時80公里。

至於可節省多少行車時間，黃勝興說明，由原先行經市區道路，未來通車後改走國道，行駛距離縮短逾2公里，約可節省10到15分鐘行車時間。

針對目標完工期程，黃勝興表示，希望能配合公路局正在辦理「台9線蘇花公路安全提升計畫」進度，朝121年底全線通車目標推動。

蘇花安計畫全長約29.9公里，共分為蘇澳-南澳、和平-和中以及和仁-崇德等3個改善路段，其中蘇澳-南澳段由蘇花改計畫東澳端點起，以4.7公里長隧道通過山區路段，續以高架橋通過南澳平原區後銜接蘇花改計畫南澳北溪橋。

其他和平-和中段由蘇花改計畫漢本路堤起，採4.8公里長高架橋平行北迴鐵路，銜接蘇花改計畫中仁隧道北口；和仁-崇德段則由蘇花改計畫中仁隧道南口起，以10.2公里長隧道通過太魯閣國家公園後銜接太魯閣大橋北側，並於崇德設置服務區。

交通部表示，蘇花安計畫115年底陸續辦理工程標招標作業，全線預計121年通車。

高速公路 蘇花安

延伸閱讀

兩小時才放行一次！蘇花公路昔日單線雙向通車成時代記憶

宜蘭至羅東鐵路高架化獲核定 總經費501億元預計2037年通車

自救會怒批衝擊景觀、交通！台南市北外環4期路線不變 抗議未歇

國1甲拚2031年通車 林口到桃機只要15分鐘

相關新聞

台鐵電車線故障列車延誤 高鐵加開2班自由座疏運

受台鐵山佳至鶯歌間電車線故障影響，多班列車延誤。為協助疏運，台灣高鐵表示，今天下班尖峰時段，將自台北站加開2班次全車自由...

台鐵樹林-鶯歌間單線雙向行車 基隆-新竹間自強號開放電子票

台鐵公司表示，今天上午9：17起，山佳站電力設備故障，導致樹林=鶯歌間一度雙線不通，經搶修後，自13：15起採單線雙向行駛，對號列車維持正常行駛，城際運能不受影響，惟行駛列車平均延誤約20-40分鐘。對於部分延誤過多...

北東今天春雨速攻 粉專：明顯降雨補水待下周另1波鋒面

今天清晨基隆北海岸、台中以北地區有雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、東部，春雨速攻注意，一波微弱鋒面正在通過台灣上空。雖然鋒面結構很糟，但已經足夠讓北部、東半部下起一波雨勢。

愛滋確診人數今年1、2月反升 羅一鈞曝可能原因

近年國內性傳染病疫情呈現不同變化趨勢，梅毒病例持續增加，而愛滋病雖呈下降趨勢，不過疾管署長羅一鈞表示，去年1、2月新增人數為125人，不過今年同期有反升有154人，評估可能是去年篩檢試劑免運及擴大篩檢政策篩出黑數，代表相關宣導及防護作為都不能鬆懈。

咒術 0 展閉展倒數最後一週！新番最終回再爆話題

而隨著新番熱度推升下，由聯合數位文創於松菸舉辦的「咒術迴戰展 劇場版 咒術迴戰 0 篇」，亦正式進入閉展倒數的最後階段

台灣寶可夢中心開賣30周年「閃耀皮卡丘」新品！共4款周邊 網嘆：黃牛又搶

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）周周新貨上架！明日周六（3月28日）開賣2大類商品共4款，包含30週年新商品「閃耀! 皮卡丘」以及皮卡丘「陶藝品」，模樣可愛恐怕又掀起排隊熱潮，上周的「像素風皮卡丘」僅賣2天就缺貨，讓網友哀號「上次沒搶到這次一定要搶到」、「又要早起排隊了」、「黃牛惡魔出動」、「每次都搶不到」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。