愛滋確診人數今年1、2月反升 羅一鈞曝可能原因

近年國內性傳染病疫情呈現不同變化趨勢，梅毒病例持續增加，而愛滋病雖呈下降趨勢，不過疾管署長羅一鈞表示，去年1、2月新增人數為125人，不過今年同期有反升有154人，評估可能是去年篩檢試劑免運及擴大篩檢政策篩出黑數，代表相關宣導及防護作為都不能鬆懈。

社團法人台灣公衛學生聯合會發起「行動代號：未盡之愛—HIV戶外實境解謎推廣計畫」，今舉行發布記者會，聯合會學生與遊戲公司花了半年時間開發出時竟解謎遊戲，於西門紅樓、萬年大樓、彩虹廣場及電影公園解謎，將HIV相關衛教融入遊戲中，將於對外免費提供給民眾遊玩。

羅一鈞表示，在大家持續努力下愛滋感染人數持續下降，每年下降幅度約6至10％，去年首次低於單年新增1000人，但今年1至2月新增人數比去年同期高，去年人數為125人，今年有154人，增加約23％。

羅一鈞說，觀察今年25歲到34歲及35至54歲年齡層都確診人數皆增加，評估是去年免運篩劑及擴大篩檢找出的感染黑數，人數增加代表愛滋防治仍要持續努力，將持續透過各種宣導、篩檢、預防治療等多管齊下，才能確保疫情不會持續。

北市聯醫昆明防治中心主任王建淳表示，愛滋新增人數逐年下降，以北市每年新增人數約100人左右，今年數字雖有回升，將持續努力，盼透過戶外解謎的遊戲讓民眾知道愛滋病的相關狀況，別因為害怕被汙名化或貼標籤而不願治療。

台北愛滋病學會秘書長林冠吟說，盼透過教育將相關愛滋病相關衛教知識傳播出去，也試著想拓展至年輕族群，很開心聯合會自發性透過活潑及年輕化的方式來倡議。